Vacía y sin joyas reales: cómo está hoy la galería del Museo del Louvre tras nueve meses del histórico robo

El robo al Museo del Louvre fue un duro golpe a la historia y el atractivo de la institución. Las consecuencias trascendieron en el tiempo, dejando vitrinas vacías. En menos de ocho minutos, un grupo de ladrones logró irrumpir en la Galería Apolo a través de una ventana para sustraer tiaras, collares, pendientes y broches de la Corona francesa. A pesar de los extenuantes esfuerzos, la pinacoteca se vio obligada a cambiar la funcionalidad de su sala y reabrirla sin las joyas valuadas en 88 millones de euros y sin parte de su patrimonio.