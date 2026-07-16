Museo Folklórico: el patrimonio musical que resguarda una casona colonial

Hubo un tiempo en que el sonido de un arpa era parte de la vida cotidiana en Tucumán. No hacía falta asistir a un teatro ni a un concierto para escucharla sino que bastaba con entrar a una casa durante una reunión familiar. Hasta mediados del siglo pasado, el instrumento ocupaba un lugar habitual en muchos hogares de la provincia, una tradición que hoy sobrevive en la sala de música del museo folklórico provincial General Manuel Belgrano.