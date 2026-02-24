Renunció la directora del Museo del Louvre tras el robo de joyas valuadas en 88 millones de euros

Según informó AP, Des Cars reveló que ya había ofrecido su renuncia el mismo día del robo, pero la ministra de Cultura no lo aceptó. “Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, contó la mujer.