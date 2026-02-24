Secciones
Renunció la directora del Museo del Louvre tras el robo de joyas valuadas en 88 millones de euros

Así lo confirmó este martes la oficina del presidente Emmanuel Macron. Laurence des Cars estaba al frente del museo desde 2021.

Hace 20 Min

Este martes, renunció la directora del Museo del Louvre tras el robo de las joyas de la Corona francesa valuadas en 88 millones de euros que ocurrió en octubre de 2025.

La oficina del presidente Emmanuel Macron confirmó la renuncia de Laurence des Cars, que estaba al frente del Louvre desde 2021. El mismo día del robo, había puesto su cargo a disposición, pero en ese momento la ministra de Cultura le rechazó la renuncia.

El mandatario aceptó la decisión y la calificó como “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso sólido para llevar a cabo grandes proyectos que incluyen mejoras de seguridad, modernización”.

“El Presidente de la República le agradeció su trabajo y su compromiso durante estos últimos años y, apoyándose en su innegable experiencia científica”, destacó el comunicado difundido por el Palacio del Eliseo.

Según informó AP, Des Cars reveló que ya había ofrecido su renuncia el mismo día del robo, pero la ministra de Cultura no lo aceptó. “Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, contó la mujer.

Por su parte, Macron adelantó que quiere asignarle una nueva misión enfocada en la cooperación entre grandes museos, aunque no se informó si ella aceptará ese nuevo desafío.

Cómo fue el robo en el Museo del Louvre

Ocho joyas, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, fueron robadas en un espectacular atraco en el Museo del Louvre, en París, en octubre de 2025.

Los ladrones actuaron con el rostro “disimulado”, usaron motosierras pequeñas para concretar el robo y escaparon en motocicletas de gran cilindrada.

El botín incluyó tiaras, collares y pendientes con diamantes, zafiros, esmeraldas y perlas. La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que el área de conservación del museo estimó los daños en 88 millones de euros. Por el momento, las joyas no fueron recuperadas.

