La Policía francesa detiene a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Louvre

La Policía francesa detuvo este miércoles a cinco nuevos sospechosos vinculados al robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido el pasado 19 de octubre en París. Los arrestos se realizaron de forma simultánea en distintos puntos de la región parisina alrededor de las 21:00 horas, según confirmó la fiscal Laure Beccuau en una entrevista radiofónica.