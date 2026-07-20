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ARCA oficializó las nuevas escalas del monotributo: hasta cuándo hay tiempo para hacer la recategorización

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la recategorización del monotributo hasta el 5 de agosto. Conocé las nuevas escalas de facturación, cuánto se paga por categoría y quiénes están obligados a realizar el trámite.

Quiénes deberán llevar acabo la recategorización del Monotributo.
Quiénes deberán llevar acabo la recategorización del Monotributo. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA oficializó en Argentina las nuevas escalas del monotributo y habilitó el trámite de recategorización, que los contribuyentes podrán realizar hasta el 5 de agosto.
  • La actualización responde a la inflación del primer semestre. Quienes hayan registrado cambios en sus parámetros de facturación en el último año deberán modificar su categoría.
  • Las nuevas escalas regirán desde el 20 de agosto, buscando adaptar la carga impositiva de los monotributistas a la realidad inflacionaria y evitar desfasajes fiscales.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del monotributo y habilitó el proceso de recategorización, que podrá realizarse hasta el 5 de agosto de 2026.

La actualización contempla los nuevos parámetros de facturación y las cuotas mensuales, que fueron ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para el primer semestre del año.

Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 20 de agosto, fecha del próximo vencimiento mensual del régimen simplificado.

¿Hasta cuándo se puede hacer la recategorización del monotributo?

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de agosto, inclusive, para completar el trámite.

Para definir si corresponde cambiar de categoría, deberán evaluar los parámetros registrados durante los últimos 12 meses, como la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía y el monto de alquileres, según corresponda.

Cómo hacer la recategorización en ARCA

ARCA ofrece una modalidad de recategorización simplificada, disponible desde el portal Monotributo y mediante la aplicación ARCA Móvil.

Al ingresar al sistema, se muestra automáticamente la facturación anual registrada. Si la información es correcta, el contribuyente solo debe confirmar la categoría correspondiente. En caso de detectar diferencias, podrá modificar el monto manualmente antes de finalizar el trámite.

Quiénes deben recategorizarse

La recategorización corresponde a quienes, durante los últimos doce meses, modificaron los parámetros que determinan su categoría.

En cambio, no deben realizar el trámite:

Quienes continúan dentro de la misma categoría porque sus parámetros no cambiaron.

Los monotributistas que iniciaron actividades hace menos de seis meses.

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