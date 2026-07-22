“Los buenos”: la frase de Patti Smith tras la final del Mundial que desató la furia de los argentinos
Tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, la leyenda del punk elogió a Lamine Yamal, generó una ola de críticas, borró el mensaje y terminó pidiendo disculpas con una foto de Messi.
Resumen para apurados
- Patti Smith generó indignación en Argentina al festejar al español Lamine Yamal con la frase "los buenos" tras la final del Mundial 2026, por lo que pidió disculpas públicas.
- Tras borrar la publicación por las críticas, la artista compartió fotos de la Recoleta y de Messi, además de responder mensajes privados para aclarar que ama al país.
- Con su rápida disculpa y halagos hacia Lionel Messi, la cantante logró apaciguar el malestar digital y reafirmar el histórico afecto recíproco con el público argentino.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó un clima de tensión en las plataformas digitales tras la victoria del equipo europeo. En este escenario, Patti Smith generó una fuerte controversia al publicar un mensaje en Instagram donde festejó al jugador Lamine Yamal con la frase "los buenos". Esta expresión provocó una inmediata indignación entre los fanáticos argentinos, quienes interpretaron las palabras como una descalificación directa.
La artista pionera del punk borró la publicación minutos después de recibir miles de críticas y explicaciones sobre el contexto local. Para enmendar la situación, la cantante compartió una imagen del Cementerio de la Recoleta y redactó un mensaje de afecto para el país. Su reacción buscó aclarar que la intención jamás fue herir a un pueblo por el cual siente un gran respeto y admiración.
La relación de Patti Smith con Argentina, y los elogíos al país
La cantante utilizó una fotografía de una escultura argentina para manifestar sus sentimientos actuales. "Esta es la fotografía de una estatua que me conmovió mucho. Fue sacada en Argentina, un país que amo hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvieron la intención de ofender a los argentinos, personas que me importan profundamente. Siempre respeté y admiré su coraje y pasión", detalló la artista.
La poeta también recordó sus experiencias en los escenarios del país y el cariño mutuo construido durante años. "Recibí mucho amor y envío el mío a cambio, además de disculparme con todo mi corazón", manifestó la autora de Horses para sellar la paz. Como gesto final, publicó una imagen de Lionel Messi a quien describió como "más grande que Dios, lo ha dado todo" y expresó su "gratitud por su ejemplo".
El contacto directo con los seguidores y la respuesta conciliadora
Una usuaria de redes sociales explicó a la artista la compleja realidad del país y le pidió que "no compre la narrativa de que ellos son los 'buenos´". La poeta leyó este descargo detallado y decidió responder de forma privada a la fanática para profundizar sus disculpas. La respuesta evidenció la humildad de la compositora ante el reclamo genuino de sus seguidores.
El mensaje privado disipó las dudas sobre su postura tras el partido mundialista. "Tu comentario fue importante para mí. No quise que mis palabras se tomaran en contra de un país que amo. Me siento terrible por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacérmelo saber, con suerte podré compensar al pueblo argentino", escribió la rockera. De este modo, la legendaria cantante dio por cerrado un malentendido que afectó la sensibilidad de sus fans.