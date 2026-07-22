“Los buenos”: la frase de Patti Smith tras la final del Mundial que desató la furia de los argentinos

La poeta también recordó sus experiencias en los escenarios del país y el cariño mutuo construido durante años. "Recibí mucho amor y envío el mío a cambio, además de disculparme con todo mi corazón", manifestó la autora de Horses para sellar la paz. Como gesto final, publicó una imagen de Lionel Messi a quien describió como "más grande que Dios, lo ha dado todo" y expresó su "gratitud por su ejemplo".