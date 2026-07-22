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El truco del vinagre blanco en el inodoro que se volvió viral y tiene explicación científica

Mantener el baño limpio, libre de manchas y con una adecuada higiene es una de las tareas domésticas que más tiempo demanda.

El truco del vinagre blanco en el inodoro que se volvió viral y tiene explicación científica
El truco del vinagre blanco en el inodoro que se volvió viral y tiene explicación científica
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El uso semanal de vinagre blanco en inodoros se viralizó por su eficacia científica para eliminar sarro y malos olores mediante su concentración de ácido acético.
  • El método requiere rociar vinagre puro, dejarlo actuar 15 minutos y cepillar. Expertos advierten jamás mezclarlo con lavandina por el riesgo de generar gas cloro tóxico.
  • Aunque el truco ofrece una alternativa económica para el mantenimiento diario del hogar, no reemplaza la desinfección profunda con productos aprobados.
Resumen generado con IA

Mantener el inodoro limpio y libre de sarro suele ser una de las tareas más difíciles del hogar. La humedad, los minerales presentes en el agua y la acumulación de residuos favorecen la aparición de manchas, malos olores y bacterias, por lo que cada vez más personas buscan alternativas sencillas para facilitar la limpieza.

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En ese contexto, un truco casero ganó popularidad por su practicidad y bajo costo: utilizar vinagre blanco una vez por semana. Además de ser un ingrediente habitual en la cocina, sus propiedades lo convierten en un aliado para el mantenimiento del baño.

Por qué el vinagre blanco puede ayudar a limpiar el inodoro

El principal componente del vinagre blanco es el ácido acético, una sustancia presente en una concentración cercana al 5% que fue estudiada por su capacidad para actuar sobre depósitos minerales y algunos microorganismos.

Gracias a esta característica, el vinagre puede contribuir a remover restos de sarro, disminuir la acumulación de suciedad y ayudar a neutralizar los malos olores que suelen aparecer en el baño.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no reemplaza a los desinfectantes aprobados cuando se requiere una desinfección profunda, sino que puede incorporarse como parte de una rutina habitual de limpieza.

Cómo usar vinagre blanco en el inodoro

Para aprovechar sus propiedades, los especialistas en limpieza del hogar recomiendan repetir este procedimiento una vez por semana:

  • Retirar previamente la suciedad superficial del inodoro.
  • Colocar vinagre blanco puro en un pulverizador.
  • Rociar el borde de la taza, las paredes internas, la base y las uniones con el piso.
  • Dejar actuar entre 10 y 15 minutos para favorecer la acción del ácido acético.
  • Cepillar las superficies para desprender restos de suciedad y depósitos minerales.
  • Secar la parte exterior para evitar la acumulación de humedad.

Qué efecto tiene sobre los malos olores

Uno de los motivos por los que este método se volvió popular es porque ayuda a disminuir los olores persistentes del baño.

A diferencia de algunos productos comerciales que únicamente los disimulan con fragancias intensas, el vinagre modifica temporalmente las condiciones de las superficies donde suelen acumularse residuos que favorecen la aparición de esos aromas.

Como resultado, muchas personas lo incorporan a su rutina de limpieza para mantener una sensación de frescura durante más tiempo.

La advertencia que no hay que pasar por alto

Aunque se trata de un producto de uso cotidiano, los especialistas insisten en una recomendación fundamental: nunca mezclar vinagre blanco con lavandina, lejía ni otros productos que contengan cloro.

La combinación de estas sustancias puede liberar gas cloro, un compuesto tóxico que puede provocar irritación en los ojos y las vías respiratorias, tos intensa y dificultades para respirar.

Por ese motivo, se aconseja utilizar cada producto por separado y realizar las tareas de limpieza con una adecuada ventilación del ambiente.

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