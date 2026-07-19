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El objeto que está en casi todos los baños y que podría acumular bacterias

Aunque son comunes en muchas rutinas de higiene, es crucial conocer los riesgos que tienen.

El objeto que está en casi todos los baños y que podría acumular bacterias
Por Mercedes Mosca Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Dermatólogos advierten que las esponjas de baño acumulan bacterias peligrosas para la salud debido a la humedad constante, representando un riesgo de infección cutánea.
  • La humedad y las células muertas atrapadas en la luffa facilitan la proliferación de gérmenes. Los expertos recomiendan usar las manos para proteger la barrera cutánea.
  • Para evitar infecciones, se sugiere limitar la exfoliación a una vez por semana, secar la esponja fuera de la ducha y reemplazarla periódicamente ante cualquier desgaste.
Resumen generado con IA

Las esponjas de baño forman parte de la rutina de higiene de muchas personas, especialmente las de luffa o las exfoliantes. Sin embargo, distintos especialistas advierten que, si no se limpian y secan correctamente, pueden acumular bacterias y convertirse en un riesgo para la salud de la piel.

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La humedad constante del baño y los restos de células muertas que quedan atrapados en sus fibras generan un ambiente favorable para la proliferación de microorganismos, por lo que cada vez más dermatólogos recomiendan revisar la frecuencia con la que se utilizan.

Qué riesgos puede tener el uso de esponjas de baño

De acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Clinical Microbiology, las esponjas de luffa pueden albergar diferentes tipos de bacterias, entre ellas Pseudomonas, Xanthomonas y estreptococos del grupo B.

Estos microorganismos pueden favorecer la aparición de:

  • Irritación de la piel.
  • Erupciones cutáneas.
  • Infecciones, especialmente si existen heridas, cortes o lesiones.

Por qué los dermatólogos recomiendan usar las manos

Muchos especialistas consideran que aplicar el gel o jabón con las manos es una alternativa más segura para la higiene diaria.

A diferencia de las esponjas, las manos producen una fricción mucho menor sobre la piel, lo que ayuda a conservar intacta la barrera cutánea, una capa natural que protege al organismo frente a bacterias, virus y otros agentes externos, además de contribuir a mantener la hidratación.

¿Las esponjas tienen algún beneficio?

Pese a los riesgos, las esponjas exfoliantes también pueden aportar ventajas cuando se utilizan correctamente.

Su principal función es eliminar células muertas acumuladas sobre la superficie de la piel, lo que puede mejorar su textura y favorecer la renovación celular. Además, la exfoliación estimula la circulación sanguínea superficial.

No obstante, los especialistas recomiendan que este tipo de exfoliación no forme parte de la rutina diaria.

Cada cuánto conviene usar una esponja exfoliante

Los dermatólogos aconsejan limitar el uso de las esponjas exfoliantes a una vez por semana para evitar dañar la barrera protectora de la piel.

También recomiendan mantener algunos cuidados básicos:

  • Enjuagar bien la esponja después de cada uso.
  • Dejarla secar completamente en un lugar ventilado.
  • Evitar que permanezca húmeda dentro de la ducha.
  • Reemplazarla periódicamente cuando presente desgaste o mal olor.
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