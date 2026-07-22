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El condimento que podría ayudar a reducir la glucosa en sangre, según estudios científicos

Un ingrediente presente en muchas preparaciones fue estudiado por su posible impacto en el control del azúcar en sangre. Qué dicen las investigaciones y por qué no reemplaza el tratamiento médico.

El condimento usado con frecuencia en nuestra cocina que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre
El condimento usado con frecuencia en nuestra cocina que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre (AgroBacter)
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios recientes de revistas médicas destacan que la canela ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre al imitar la acción de la insulina en el organismo.
  • Investigaciones muestran que consumir canela, especialmente en ayunas, mejora la sensibilidad a la insulina, aunque advierten que no reemplaza los tratamientos médicos.
  • Si bien promete beneficios metabólicos, se requieren más análisis para fijar dosis seguras, ya que un exceso puede causar daño hepático o hipoglucemia severa.
Resumen generado con IA

Mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los valores recomendados es clave para prevenir complicaciones de salud y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además de una alimentación equilibrada y la actividad física, algunos alimentos y especias fueron objeto de investigaciones por sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa.

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Entre ellos se destaca la canela, un condimento muy utilizado en la cocina que, de acuerdo con distintos estudios científicos, podría contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el control de la glucemia. Sin embargo, los especialistas advierten que su consumo no reemplaza los tratamientos médicos ni debe incorporarse con fines terapéuticos sin consultar previamente con un profesional de la salud.

Por qué la canela podría ayudar a controlar el azúcar en sangre

La canela es una especia que se obtiene de la corteza de árboles del género Cinnamomum y se utiliza tanto en preparaciones dulces como saladas.

Diversas investigaciones analizaron su posible impacto sobre el metabolismo de la glucosa. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition señaló que algunos compuestos presentes en la canela podrían imitar parte de la acción de la insulina, favoreciendo el transporte de glucosa hacia las células.

Además, una investigación difundida en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism observó que un grupo de participantes presentó una mayor sensibilidad a la insulina después de consumir canela, un efecto que, según los resultados del trabajo, se mantuvo durante varias horas.

Aun así, los investigadores remarcan que se necesitan más estudios para confirmar el alcance de estos beneficios y determinar cuál es la cantidad adecuada para obtener efectos clínicamente relevantes.

Cómo consumir canela, según las investigaciones

Algunas investigaciones también evaluaron cuál podría ser el mejor momento para consumir esta especia.

Una revisión publicada en Annals of Family Medicine, que reunió datos de personas con diabetes tipo 2, encontró que el consumo de canela en ayunas se asoció con una disminución promedio de los niveles de glucosa en sangre. No obstante, los autores señalaron que la evidencia disponible todavía es limitada y que los resultados deben interpretarse con cautela.

Qué precauciones hay que tener antes de consumir canela

Aunque la canela suele considerarse segura como parte de una alimentación habitual, no todas las personas deberían aumentar su consumo sin supervisión médica.

La Clínica Mayo advierte que algunas variedades de esta especia contienen compuestos que podrían resultar perjudiciales para quienes padecen enfermedades hepáticas. Además, en personas que reciben medicación para controlar la diabetes, un consumo excesivo podría favorecer descensos importantes de la glucosa.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan consultar con un médico antes de incorporar suplementos o grandes cantidades de canela con fines de salud.

También recuerdan que ningún alimento, por sí solo, previene o cura la diabetes. El control de la glucosa depende de un abordaje integral que incluya seguimiento médico, una alimentación equilibrada, actividad física regular y el tratamiento indicado para cada paciente.

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