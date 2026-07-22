El condimento que podría ayudar a reducir la glucosa en sangre, según estudios científicos

Entre ellos se destaca la canela, un condimento muy utilizado en la cocina que, de acuerdo con distintos estudios científicos, podría contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el control de la glucemia. Sin embargo, los especialistas advierten que su consumo no reemplaza los tratamientos médicos ni debe incorporarse con fines terapéuticos sin consultar previamente con un profesional de la salud.