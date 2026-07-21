Hoy, en “Panorama Tucumano”: el subcampeonato de Argentina en el Mundial y un informe especial sobre la ludopatía

Resumen para apurados
- Federico van Mameren conduce esta noche Panorama Tucumano en LA GACETA de Tucumán para analizar el subcampeonato argentino y el juego compulsivo post Mundial.
- El programa repasará el torneo donde Argentina cayó ante España y presentará un informe sobre el riesgo de la ludopatía por el furor de apuestas deportivas.
- El informe busca concienciar sobre el juego compulsivo generado por el torneo, mientras la editorial abordará el panorama político nacional y provincial.
La Copa del Mundo llegó a su fin y esta noche será el eje central de Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren. La emisión estará dedicada a realizar un balance del torneo que terminó con la derrota de la Selección argentina frente a España en la final.
Junto a Guillermo Monti, el programa repasará el recorrido de la "Scaloneta". Además, se analizará la vigencia del fenómeno cultural argentino, una pasión que volvió a captar la atención del mundo entero tanto dentro como fuera de la cancha.
Más allá de las emociones deportivas, la emisión pondrá el foco en una de las principales preocupaciones que dejó el Mundial: el crecimiento de la exposición a las publicidades de plataformas de apuestas y el impacto que ese fenómeno tuvo durante el torneo.
El programa presentará un informe especial sobre cómo el furor por las apuestas deportivas amplificó el riesgo de caer en el juego compulsivo o de sufrir recaídas entre quienes ya enfrentaban esa problemática.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).