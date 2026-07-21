Rating: cuánto midió la eliminación de Emanuel Di Gioia de Gran Hermano 2026

Gran Hermano (Telefe) vivió una nueva noche de eliminación este lunes 20 de julio. Emanuel Di Gioia se convirtió en el 22° participante en abandonar la casa más famosa del país luego de perder el mano a mano frente a Sol Abraham en una placa negativa definida por el voto del público.
La gala de eliminación había quedado integrada por Matías Hanssen, Sebastián Cola, Yanina Zilli, Yisela "Yipio" Pintos, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. Con el correr de la emisión, los participantes fueron quedando fuera de riesgo hasta llegar a la definición entre Emanuel y Sol.
Sobre el cierre del programa, el conductor anunció el resultado final: Emanuel Di Gioia fue eliminado con el 55,3% de los votos, mientras que Sol Abraham logró permanecer en competencia al obtener el 44,7%.
Gran Hermano no fue lo más visto de Telefe
Más allá del impacto de una nueva eliminación, la gala no consiguió convertirse en el programa más visto de Telefe durante la jornada.
El liderazgo dentro del canal quedó en manos de Telefe Noticias, que alcanzó 12,4 puntos de rating. En segundo lugar se ubicó Gran Hermano Generación Dorada, con 10,9 puntos, mientras que Flash Mundial y Pasapalabra compartieron el tercer puesto con 9,7 puntos.