Andrea del Boca tomó una drástica decisión tras dejar Gran Hermano: qué pasará con su futuro en los medios

Qué decisión tomó Andrea del Boca tras salir de Gran Hermano

El periodista también se refirió a las entrevistas que la actriz concedió luego de su paso por el reality y reveló cuál sería el plan que tendría previsto para las próximas semanas. "A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios", afirmó De Brito, marcando que, por el momento, la prioridad de Andrea del Boca serían los compromisos vinculados con Telefe.