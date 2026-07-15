Andrea del Boca tomó una drástica decisión tras dejar Gran Hermano: qué pasará con su futuro en los medios

Resumen para apurados
- Andrea del Boca decidió recientemente alejarse de la televisión argentina tras abandonar Gran Hermano por segunda vez para cuidar a su madre enferma.
- La actriz cumplirá contratos con Telefe antes de retirarse. La decisión se da tras dejar el reality por segunda vez y en medio de debates sobre su imagen pública actual.
- El alejamiento de Del Boca plantea dudas sobre su futuro en la televisión y si logrará revertir la percepción pública tras su controvertido paso por el reality show.
Andrea del Boca quedó en el centro de la polémica después de su decisión de abandonar por segunda vez Gran Hermano (Telefe). La actriz decidió dejar el reality para acompañar a su madre, que atraviesa problemas de salud, y en las últimas horas se conoció cuál sería su postura respecto de las futuras apariciones en los medios.
La información fue revelada por Ángel de Brito durante su programa Ángel Responde, que se emite por Bondi Live. Allí, el conductor contó que existe un fuerte interés para entrevistar a la ex participante, aunque reconoció que todavía no logró comunicarse con ella. "Le piden mucho que Andrea pueda asistir a LAM o al streaming", aseguró De Brito, quien agregó que, pese a sus intenciones de entrevistarla, "no le contesta los mensajes".
Qué decisión tomó Andrea del Boca tras salir de Gran Hermano
El periodista también se refirió a las entrevistas que la actriz concedió luego de su paso por el reality y reveló cuál sería el plan que tendría previsto para las próximas semanas. "A la producción de LAM le dijeron que va a hacer primero las notas de Telefe y que después va a desaparecer de los medios", afirmó De Brito, marcando que, por el momento, la prioridad de Andrea del Boca serían los compromisos vinculados con Telefe.
Durante el programa, De Brito también fue consultado sobre si el paso de Andrea del Boca por el reality había servido para mejorar su imagen pública, luego de haber sido absuelta en septiembre de 2025 por la presunta defraudación al Estado en la financiación de la telenovela Mamá Corazón.
El conductor respondió de manera tajante: "No, la imagen la tiene sucia igual. No le sirvió para nada, mucha gente piensa que es muy berreta lo que hizo entrando a la casa. Yo no tengo prejuicios con los realities, saben que Gran Hermano me encanta, pero la imagen no la limpió".