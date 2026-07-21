¿Cuánto cobra un concejal de San Miguel de Tucumán? Argañaraz reveló su sueldo y pidió mayor transparencia
Resumen para apurados
- El concejal Leandro Argañaraz reveló hoy en Tucumán que cobra $2,5 millones mensuales para reclamar por el libre acceso a la información pública sobre sueldos políticos.
- En medio de polémicas por las dietas de legisladores nacionales, Argañaraz criticó los sueldos de $12 millones y cuestionó la falta de leyes de transparencia activa en Tucumán.
- El gesto busca presionar para la aprobación de una ley de acceso a la información pública en Tucumán, un reclamo histórico de la oposición frente al oficialismo provincial.
En medio del debate por las remuneraciones de los funcionarios públicos, el concejal de San Miguel de Tucumán, Leandro Argañaraz (UCR), dio a conocer cuánto percibe mensualmente por su cargo y reclamó una mayor transparencia sobre los sueldos de los representantes políticos. Durante una entrevista con LA GACETA, el edil afirmó que cobra alrededor de $2,5 millones por mes y señaló que, si bien considera que el monto está en línea con las responsabilidades del cargo, la ciudadanía tiene derecho a conocer esa información.
"Yo no tengo problema en decírtelo, son 2,5 millones de pesos. Es un monto que creo que va más o menos en línea con el trabajo, la posición y las responsabilidades que conlleva el cargo", expresó. No obstante, aclaró que actualmente la información sobre las dietas de los concejales no se encuentra publicada de manera sistemática. "En realidad falta el acceso a la información pública. Ese es el problema real que tenemos en Tucumán", sostuvo.
Para Argañaraz, avanzar en mecanismos de transparencia contribuiría a fortalecer el vínculo entre la política y la sociedad. "Tiene que haber un blanqueo de lo que se cobra. Me parece bien que esa información sea pública porque, lamentablemente, en muchos casos no lo es", afirmó.
Qué dijo sobre los sueldos de los legisladores nacionales
Consultado por la polémica en torno a las dietas de diputados y senadores nacionales, Argañaraz consideró que un ingreso cercano a los $12.000.000 resulta elevado.
"Doce millones creo que es un poquito mucho. Sinceramente me parece excesivo y debería revisarse", manifestó.
Sin embargo, aclaró que la comparación con los cargos nacionales debe contemplar algunos gastos propios de la función, como los traslados y el alojamiento de quienes representan a provincias del interior en el Congreso.
"Hay gastos asociados a representar a una provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Están los pasajes, los traslados y, en muchos casos, los alquileres. Es natural porque, si no, todos los asesores serían porteños y todos los legisladores bonaerenses. La idea es que representen a las provincias", explicó.
Aun así, insistió en que esos conceptos deben estar claramente especificados y ser de conocimiento público.
"Los ciudadanos deben exigir compromiso"
El concejal también remarcó que todos los integrantes del Concejo Deliberante perciben la misma remuneración y consideró que la discusión no debe limitarse únicamente al monto de los salarios.
"Los ciudadanos somos los que tenemos que analizar y exigir a nuestros representantes el compromiso y la responsabilidad que el cargo implica", señaló.
Finalmente, al ser consultado sobre por qué Tucumán aún no cuenta con una ley de acceso a la información pública que permita conocer este tipo de datos de manera sencilla, Argañaraz afirmó que ya existieron iniciativas impulsadas desde la oposición y apuntó al oficialismo por la falta de avances.
"Han habido muchos proyectos al respecto. Creo que esa respuesta la tiene que dar el oficialismo, que conduce la Cámara desde 1983", concluyó.