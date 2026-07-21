¿Cuánto cobra un concejal de San Miguel de Tucumán? Argañaraz reveló su sueldo y pidió mayor transparencia

"Yo no tengo problema en decírtelo, son 2,5 millones de pesos. Es un monto que creo que va más o menos en línea con el trabajo, la posición y las responsabilidades que conlleva el cargo", expresó. No obstante, aclaró que actualmente la información sobre las dietas de los concejales no se encuentra publicada de manera sistemática. "En realidad falta el acceso a la información pública. Ese es el problema real que tenemos en Tucumán", sostuvo.