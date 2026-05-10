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LA MEMORIA Y EL AGUA

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

REFACCIONES. Muchos vecinos intentan recuperar las paredes dañadas con cerámicos o revestimientos.

Las crecidas que afectaron durante décadas a La Madrid quedaron impresas en fachadas, habitaciones y muros de todo el pueblo.

Álvaro Medina
Por Álvaro Medina Hace 1 Hs

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