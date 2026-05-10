LA MEMORIA Y EL AGUA Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias Las crecidas que afectaron durante décadas a La Madrid quedaron impresas en fachadas, habitaciones y muros de todo el pueblo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Álvaro Medina Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier Techo saldrá a las calles de Tucumán este fin de semana para recaudar fondos y sumar ayuda Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto