Cartas de lectores: La Madrid (I)

La localidad de La Madrid fue fundada como un homenaje al general tucumano Gregorio Aráoz de Lamadrid (si, es un apellido compuesto, ósea que se escribía todo junto). El uso de la grafía separada no se considera un error en un sentido estricto, ya que podríamos catalogarla como una inconsistencia administrativa histórica de finales del siglo XIX. Así, la localidad -que nació y creció en torno a la estación del Ferrocarril Central Norte Argentino, inaugurada en 1876 en el departamento Graneros- continuó la tradición de utilizar la grafía separada porque así lo dispuso un funcionario inglés (quien probablemente ni siquiera hablaba español) desde una oficina lejana. Sin embargo, cabe aclarar que la grafía separada del apellido, aparece en documentos históricos e informes oficiales redactados por escribientes del ejército cuando Gregorio Aráoz de Lamadrid aún vivía. El error mencionado es recurrente incluso en algunas biografías de “El Inmortal”, donde suele verse la alternancia entre los dos modos de escribirlo. Obviamente el error no aparece en la autobiografía que se publicó tras su muerte. Sin entrar en demasiados detalles, esta divergencia fue sostenida incluso por las leyes tucumanas que crearon la Comuna y que, perfectamente, podrían haber enmendado el error histórico.