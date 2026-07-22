“Mundito interior”: el libro de la arquitecta e ilustradora tucumana Luisina Soria Arancibia

- En Sensibilidark existe la conexión con lo interno. La relación del “adentro con el afuera”. Los colores que mas visten este capítulo son los azules marinos, lo oscuro, con algunos destellos de luz. Refleja qué es lo que sucede en nuestro corazón o mente. Los momentos difíciles, los planteos, cómo habitamos los sentimientos, qué promesas de cambio podemos ponernos y cómo atravesar la vida y sus matices. Sensibilidark habla de ese momento interno de reflexión, de introspección. Por otro lado, con Argentina Core sentí que no podía faltar mi orgullo de pertenecer a este hermoso país. Muestro algunas figuras de la cultura y la ciencia, personajes de series y sentimientos, como por ejemplo ir con una bandera en una camioneta celebrando algo. Pensé mucho en que cualquier argentino que lo vea alrededor del mundo (ya que este libro tiene distribución mundial) encuentre un pedazo de patria en estas páginas. Y por eso, si bien la argentinidad está en varios rituales a lo largo del libro, quería que tuviese un capítulo principal.