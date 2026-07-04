Libros: de “Mundito interior”a “La vida en-trama”

En Amaicha

Por otro lado, en Amaicha del Valle, la historiadora Olga Sulca presentará “La vida en-trama”, libro que aborda la producción textil en esa zona de los Valles Calchaquíes desde un concepto que une tradición y modernidad. La consigna de este encuentro es “el conocimiento regresa a la comunidad”, una constante en la producción de Sulca, experta de amplísima trayectoria en el tema. La cita es a las 16 en la Casa de la Memoria amaicheña, y junto a la autora estará Zulma Segura (Doctora en Humanidades con mención en el área lingüística). La edición del volumen está a cargo del sello tucumano Puerta Roja.