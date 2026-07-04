Libros: de “Mundito interior”a “La vida en-trama”

El museo que funciona en la Casa Padilla (25 de Mayo 36) albergará hoy la presentación de “Mundito interior”, un original libro de la arquitecta e ilustradora digital Luisina Soria Arancibia. Editado por el sello francés Dashbook, a través de su filial en Barcelona, el volumen combina una serie de dibujos y reflexiones breves que van conformando ese “mundito” al que hace alusión el título.
La actividad está programada de 19 a 22 -con entrada libre-, ya que habrá música, firma de ejemplares y algunas sorpresas. Para referirse a la obra fue invitada Elena “Tati” Acevedo, Doctora en Letras y reconocida docente de la UNT. El hilo conductor de este “Mundito interior” se desarrolla a lo largo de cuatro capítulos: Amistad divino tesoro, Sensibilidark, Argentina core y Comer, dormir, charlar.
En Amaicha
Por otro lado, en Amaicha del Valle, la historiadora Olga Sulca presentará “La vida en-trama”, libro que aborda la producción textil en esa zona de los Valles Calchaquíes desde un concepto que une tradición y modernidad. La consigna de este encuentro es “el conocimiento regresa a la comunidad”, una constante en la producción de Sulca, experta de amplísima trayectoria en el tema. La cita es a las 16 en la Casa de la Memoria amaicheña, y junto a la autora estará Zulma Segura (Doctora en Humanidades con mención en el área lingüística). La edición del volumen está a cargo del sello tucumano Puerta Roja.