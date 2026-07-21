Muerte de Mila Yankelevich: el capitán del remolcador de la barcaza se declaró culpable

La investigación por la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, registró este martes un importante avance judicial en Estados Unidos. Yusiel López Insúa, el capitán del remolcador que empujaba la barcaza involucrada en el accidente náutico ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, se declaró culpable del delito de homicidio involuntario como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.