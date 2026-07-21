Muerte de Mila Yankelevich: el capitán del remolcador de la barcaza se declaró culpable

Resumen para apurados
- En Miami, el capitán Yusiel López Insúa se declaró culpable este martes por el accidente náutico que causó la muerte de Mila Yankelevich y dos niñas el año pasado.
- El remolcador chocó un velero con menores mientras el capitán usaba su celular y carecía de radares o cámaras. El siniestro provocó tres muertes y dos heridas.
- Mediante el acuerdo para evitar el juicio, la fiscalía solicitó un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario para el acusado, quien arriesgaba diez años.
La investigación por la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, registró este martes un importante avance judicial en Estados Unidos. Yusiel López Insúa, el capitán del remolcador que empujaba la barcaza involucrada en el accidente náutico ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, se declaró culpable del delito de homicidio involuntario como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.
Según informaron medios locales, el acusado enfrentaba una pena de hasta 10 años de prisión en caso de ser hallado culpable en un juicio. Sin embargo, tras admitir su responsabilidad, el Ministerio Público solicitó una condena de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario, de acuerdo con registros judiciales citados por el Miami Herald.
Cómo ocurrió la tragedia
El accidente se produjo cuando el remolcador comandado por López Insúa impactó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, en el que navegaban cinco niñas junto a una instructora.
Como consecuencia del choque, la embarcación quedó atrapada debajo de una barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua.
El siniestro provocó la muerte de Mila Yankelevich, de 7 años; de la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y de Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después mientras permanecía internada. Además, otras dos menores sufrieron heridas.
Las acusaciones contra el capitán
De acuerdo con la investigación, López Insúa operaba el remolcador sin contar con sistemas de visión adecuados, entre ellos cámaras y radares.
Las autoridades también sostienen que utilizaba su teléfono celular al momento del impacto, una circunstancia que forma parte de la causa judicial.
El capitán ya había anticipado en mayo, a través de su abogado, que se declararía culpable con el objetivo de evitar la realización del juicio.
La estrategia buscó no revivir una tragedia que conmocionó tanto a la comunidad de Miami como a la Argentina, donde el caso tuvo una fuerte repercusión.