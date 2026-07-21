Seguridad

Muerte de Mila Yankelevich: el capitán del remolcador de la barcaza se declaró culpable

Yusiel López Insúa admitió su responsabilidad por el accidente náutico en el que murió la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, junto a otras dos niñas.

Mila era hija de Tomás Yankelevich y la nieta menor de Cris Morena (Foto: Instagram / crismorena)
Mila era hija de Tomás Yankelevich y la nieta menor de Cris Morena (Foto: Instagram / crismorena)
Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • En Miami, el capitán Yusiel López Insúa se declaró culpable este martes por el accidente náutico que causó la muerte de Mila Yankelevich y dos niñas el año pasado.
  • El remolcador chocó un velero con menores mientras el capitán usaba su celular y carecía de radares o cámaras. El siniestro provocó tres muertes y dos heridas.
  • Mediante el acuerdo para evitar el juicio, la fiscalía solicitó un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario para el acusado, quien arriesgaba diez años.
Resumen generado con IA

La investigación por la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, registró este martes un importante avance judicial en Estados Unidos. Yusiel López Insúa, el capitán del remolcador que empujaba la barcaza involucrada en el accidente náutico ocurrido en Miami el 28 de julio del año pasado, se declaró culpable del delito de homicidio involuntario como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía.

Según informaron medios locales, el acusado enfrentaba una pena de hasta 10 años de prisión en caso de ser hallado culpable en un juicio. Sin embargo, tras admitir su responsabilidad, el Ministerio Público solicitó una condena de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario, de acuerdo con registros judiciales citados por el Miami Herald.

Cómo ocurrió la tragedia

El accidente se produjo cuando el remolcador comandado por López Insúa impactó contra un velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, en el que navegaban cinco niñas junto a una instructora.

Como consecuencia del choque, la embarcación quedó atrapada debajo de una barcaza y sus ocupantes fueron arrojadas al agua.

El siniestro provocó la muerte de Mila Yankelevich, de 7 años; de la adolescente chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y de Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense de familia argentina que falleció días después mientras permanecía internada. Además, otras dos menores sufrieron heridas.

Las acusaciones contra el capitán

De acuerdo con la investigación, López Insúa operaba el remolcador sin contar con sistemas de visión adecuados, entre ellos cámaras y radares.

Las autoridades también sostienen que utilizaba su teléfono celular al momento del impacto, una circunstancia que forma parte de la causa judicial.

El capitán ya había anticipado en mayo, a través de su abogado, que se declararía culpable con el objetivo de evitar la realización del juicio.

La estrategia buscó no revivir una tragedia que conmocionó tanto a la comunidad de Miami como a la Argentina, donde el caso tuvo una fuerte repercusión.

Temas Mila Yankelevich
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
1

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
2

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
3

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
4

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Lluvia de elogios en España para el Flaco López tras la final: Fue el único que mostró respeto
5

Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
2

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
3

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
4

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
5

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Más Noticias
Venta de terrenos del Estado en El Cadillal: Hay organizaciones que promueven loteos clandestinos, dijo Ferrazzano

Venta de terrenos del Estado en El Cadillal: "Hay organizaciones que promueven loteos clandestinos", dijo Ferrazzano

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Caso Érika Álvarez: qué pruebas complican a Felipe El Militar Sosa

Caso Érika Álvarez: qué pruebas complican a Felipe "El Militar" Sosa

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

Comentarios