Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta Mila: "El dolor no se puede explicar"

Cris Morena habló de la pérdida de su nieta, Mila Yankelevich, quien murió hace cuatro meses en un accidente náutico en Miami cuando una barcaza chocó contra el velero en el que se encontraba en un campamento de verano. Si bien la productora teatral hizo algunas apariciones públicas, es la primera vez que habla sobre la tragedia familiar. También recordó a su hija, Romina Yan, fallecida en 2010.
En una reciente visita a Sería Increíble (OLGA), donde presentó el primer trailer de la segunda temporada de "Margarita", Cris se animó a tocar el tema. Con la voz entre cortada, aseguró que no sabría cómo explicar cómo hizo para animarse a hablar.
"Es un recorrido complicadísimo, porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía y mi nieto Inti, que viven en Miami. Me importa mucho el cuidado de ellos, que estén juntos y apoyándose. Como yo tuve una experiencia igual a la de mi hijo… además fue el mismo día, el mismo número”, se lamentó.
Cris Morena se hizo un tatuaje en homenaje a Romina Yan y a Mila
Cris expresó que “Mila está permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa, a veces es lo que yo siempre hable de Romina, que se me aparecía de una forma extraña y me mandaba señales. A Tomás y Sofi les pasa lo mismo con Mila, y a mí me importa muchísimo el dolor de ellos, más que el mío”. En ese marco, la productora reconoció que la tragedia la “agarró en un momento de inmensa felicidad”.
Al reflexionar sobre la necesidad de comprender por qué muere una niña tan pequeña, Morena sostuvo: “Yo pienso que el alma no muere y que ella está en otros planos. El drama de los seres humanos es que quiere entender todo, el por qué y el para qué, y aparece mucho más tarde. Por qué se abren portales que tienen que ver con Ro. Pero son preguntas que no se pueden contestar, porque es un segundo, no una enfermedad o algo que se pueda manejar”.
Con angustia, añadió: “No puedo explicar el dolor, no puedo explicar la pérdida”, y mostró su primer y último tatuaje, realizado en Miami: un “2” y un “8” que juntos forman el signo infinito, en homenaje al día 28 —fecha en que fallecieron Romina y Mila— y al concepto de “dos” infinitos.