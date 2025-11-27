Cris Morena habló por primera vez de la muerte de su nieta Mila: "El dolor no se puede explicar"

Al reflexionar sobre la necesidad de comprender por qué muere una niña tan pequeña, Morena sostuvo: “Yo pienso que el alma no muere y que ella está en otros planos. El drama de los seres humanos es que quiere entender todo, el por qué y el para qué, y aparece mucho más tarde. Por qué se abren portales que tienen que ver con Ro. Pero son preguntas que no se pueden contestar, porque es un segundo, no una enfermedad o algo que se pueda manejar”.