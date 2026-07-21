"Los negros somos nosotros": la respuesta de Rucci a Muhammad Ali que se volvió viral por las denuncias de discriminación contra Argentina

Durante su visita a la Argentina en 1971, Muhammad Ali fue invitado por José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel a un asado en una fábrica metalúrgica de Lanús. Según una anécdota repetida por distintos testigos y reconstrucciones posteriores, durante el viaje Ali preguntó: "¿Dónde están los negros?". Rucci respondió: "Acá, los negros somos nosotros", en alusión a los "cabecitas negras", el mote despectivo con el que las élites identificaban a los trabajadores y al peronismo. La frase buscaba establecer un puente entre la discriminación racial que sufrían los afroamericanos y la exclusión social de las clases populares argentinas.