El pueblito de 700 habitantes que está rodeado por 200 volcanes: el tesoro oculto de la Argentina

A medida que se avanza por los senderos locales se accede fácilmente a otro planeta. Los volcanes comienzan a reclamar su espacio; los primeros son el Alumbrera y el Antofagasta, a ocho kilómetros del casco urbano, que se mezclan con las aves, las garzas, las vicuñas, los flamencos, y los lagos que desafían la sequedad del terreno. A estos les siguen unos 200 cráteres inactivos más en esta zona de la puna catamarqueña, donde el manto basáltico oscuro es protagonista en todo el territorio.