Una argentina creyó que estaba de novia con Kevin Costner y perdió más de $3,6 millones en una estafa virtual

Lo que comenzó como una aparente historia de amor a través de las redes sociales terminó convirtiéndose en una millonaria estafa. Una jubilada de 70 años, oriunda de General Madariaga, denunció que fue engañada por una persona que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner y a la que le transfirió $3,6 millones antes de descubrir que todo era un fraude.