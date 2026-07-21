Seguridad

Una argentina creyó que estaba de novia con Kevin Costner y perdió más de $3,6 millones en una estafa virtual

La mujer, de 70 años, denunció que fue engañada por un falso perfil del actor de Hollywood.

KEVIN COSTNER. Una jubilada de 70 años denunció que fue engañada por un falso perfil del actor de Hollywood.
KEVIN COSTNER. Una jubilada de 70 años denunció que fue engañada por un falso perfil del actor de Hollywood.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una jubilada de 70 años denunció en General Madariaga haber sido estafada en $3,6 millones tras ser engañada desde mayo por un falso Kevin Costner en redes sociales.
  • El contacto inició en TikTok y siguió en Zangi. La víctima hizo transferencias por un supuesto club de fans y casi vende su casa antes de notar el fraude por comentarios.
  • La causa está a cargo del fiscal Walter Mércuri para rastrear la cuenta bancaria e identificar al estafador, ante la sospecha de que existen más víctimas en el país.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como una aparente historia de amor a través de las redes sociales terminó convirtiéndose en una millonaria estafa. Una jubilada de 70 años, oriunda de General Madariaga, denunció que fue engañada por una persona que se hacía pasar por el actor estadounidense Kevin Costner y a la que le transfirió $3,6 millones antes de descubrir que todo era un fraude.

La investigación judicial busca ahora identificar al responsable de la maniobra, que habría tenido otras víctimas.

Según la denuncia, el primer contacto ocurrió en mayo a través de TikTok. Con el paso de los días, las conversaciones continuaron por Zangi, una aplicación de mensajería que se caracteriza por priorizar la privacidad de los usuarios y permite crear cuentas sin asociarlas a un número de teléfono ni a una dirección de correo electrónico.

Durante los intercambios, el supuesto Kevin Costner le propuso a la mujer formar parte de un presunto "Club Fan" del actor. Para acceder a ese beneficio debía realizar una serie de transferencias bancarias.

El fiscal de la causa, Walter Mércuri, confirmó a TN que la víctima terminó enviando un total de $3,6 millones para obtener el supuesto carnet de socia.

La promesa de una nueva vida en California

La maniobra no terminó con esas transferencias. Según surge de la investigación, el estafador intentó convencer a la jubilada de vender su vivienda en General Madariaga con la promesa de mudarse junto a él a Estados Unidos.

El falso actor le aseguró que, una vez instalada en Santa Marta, California, compraría una nueva propiedad para ambos.

Finalmente, la mujer no llegó a vender su casa, aunque sí había realizado los pagos vinculados al inexistente club de seguidores.

Las dudas comenzaron a aparecer algunos días después, cuando encontró comentarios en redes sociales de otras personas que afirmaban haber sido engañadas por el mismo perfil de TikTok.

A partir de esa situación decidió revisar los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y descubrió que estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires y que no tenía ninguna relación con el reconocido actor de Hollywood.

Con esa información presentó la denuncia ante la Justicia, que inició una investigación para determinar quién está detrás de la estafa.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento no hay personas identificadas en la causa.

El fiscal Mércuri confirmó que los investigadores continúan trabajando para establecer la identidad del responsable y advirtió que la denunciante no sería la única víctima del falso Kevin Costner.

"Todavía estamos en eso", señaló el funcionario judicial al referirse al avance de la investigación.

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