River quedó a un paso de incorporar a Ángel Correa tras destrabar la negociación con Tigres

Resumen para apurados
- River Plate está cerca de fichar a Ángel Correa tras destrabar hoy la negociación con Tigres de México para cumplir el pedido del DT Eduardo Coudet.
- Tras dos meses de tensiones y la presión del delantero al dejar de entrenar en México, el club argentino ofreció 15 millones de dólares para saldar su salida.
- La operación representará una inversión récord para el fútbol argentino y sumará un atacante de jerarquía internacional para afrontar los desafíos del segundo semestre.
River está cada vez más cerca de concretar uno de los fichajes más importantes del mercado de pases. Después de dos meses de negociaciones con Tigres de México, el club de Núñez logró reactivar las conversaciones y se encuentra en la etapa final para incorporar a Ángel Correa.
La operación demandará una inversión histórica para el fútbol argentino. Con el objetivo de cumplir el principal pedido del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet, la dirigencia decidió avanzar con una oferta que alcanza los 15 millones de dólares.
River hará una inversión récord por Ángel Correa
Las tratativas entre ambas instituciones atravesaron varios momentos de tensión e, incluso, llegaron a estar completamente estancadas. Sin embargo, en los últimos días las negociaciones volvieron a comenzar desde cero y River aceptó acercarse a las condiciones económicas que exigía Tigres.
La cifra equivale al valor de la cláusula de rescisión del delantero, aunque el club argentino intenta estructurar el acuerdo mediante el cumplimiento de distintos objetivos para evitar ejecutar formalmente esa cláusula y las implicancias legales que ello conlleva.
De concretarse, será una de las inversiones más importantes en la historia del mercado de pases del fútbol argentino.
El gran deseo de Eduardo Coudet
Correa fue el primer nombre que Coudet pidió cuando comenzó el mercado de pases. El entrenador considera que el campeón del mundo con la Selección Argentina reúne las características ideales para potenciar el frente de ataque y convertirse en una pieza clave de su proyecto.
Con 31 años y una extensa trayectoria en el fútbol europeo y mexicano, el atacante aparece como la prioridad absoluta de River para afrontar los desafíos del segundo semestre.
Un conflicto que se agravó en México
Mientras River avanzaba con las negociaciones, la situación de Correa en Tigres se volvió cada vez más conflictiva.
Como forma de presionar para facilitar su salida, el delantero dejó de asistir a los entrenamientos del club mexicano, decisión que generó un fuerte rechazo entre los hinchas y derivó en un clima de creciente hostilidad.
La tensión aumentó cuando dirigentes de Tigres responsabilizaron públicamente al futbolista por el conflicto. A partir de ese momento, la familia de Correa comenzó a recibir amenazas en las redes sociales.
La situación obligó a su esposa, Sabrina Di Marzo, a cerrar temporalmente su cuenta de Instagram luego de pedir públicamente que cesaran los mensajes agresivos.
River espera el desenlace
Con las negociaciones nuevamente encaminadas, en Núñez confían en alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días y concretar el fichaje del delantero.
Si la operación llega a buen puerto, River no solo incorporará a uno de los futbolistas argentinos con mayor jerarquía del mercado, sino que además cumplirá el principal deseo de Eduardo Coudet con una inversión sin precedentes para el club.