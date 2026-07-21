El nuevo deporte extremo que empezó a practicar Juana Viale y que sorprendió a todos sus seguidores
La conductora mostró en sus redes sociales su habilidad para una innovadora disciplina acuática que combina tecnología, equilibrio y contacto con la naturaleza. La actividad se convirtió en una de sus grandes apuestas después de incorporar el deporte como parte central de su rutina.
Resumen para apurados
- Juana Viale sorprendió recientemente en redes al mostrar su práctica de eFoil en el río, impulsada por su búsqueda de bienestar y deportes al aire libre.
- Tras su relación con el deportista Yago Lange, Viale adoptó rutinas activas. Ahora utiliza una tabla con motor eléctrico y casco para navegar sobre el agua.
- La difusión de esta disciplina innovadora por parte de la conductora impulsa nuevas tendencias de deportes acuáticos sostenibles y realizables todo el año.
Juana Viale volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una de sus grandes pasiones fuera de la pantalla: los deportes al aire libre. La nieta de Mirtha Legrand mostró en las últimas horas su destreza en una disciplina innovadora sobre las olas y compartió con sus seguidores imágenes de una práctica que combina tecnología, entrenamiento físico y una fuerte conexión con la naturaleza: el eFoil.
Durante el tiempo que compartió junto a su ex pareja Yago Lange, la conductora atravesó una transformación en sus hábitos cotidianos. La relación con el deportista impulsó la incorporación de rutinas más activas, con exigentes sesiones de running y extensas travesías en bicicleta por distintos terrenos.
Ese vínculo con el deporte y el entorno natural llevó a la artista a ampliar sus desafíos personales y sumar nuevas experiencias dentro del mundo de las disciplinas náuticas. Además, como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, la conductora combinó la actividad física con su particular estilo, marcando tendencia también en sus aventuras al aire libre.
El eFoil, la disciplina acuática que eligió Juana Viale
Aunque la ruptura con Yago Lange captó la atención a mediados de junio, Juana dejó en claro que el bienestar, el movimiento y la vida saludable continúan siendo pilares de su día a día. Esa preparación física le permitió animarse a una actividad que requiere equilibrio, concentración y resistencia.
En las últimas horas, la conductora publicó un video en el que se la observa practicando eFoil en medio del río, con un equipo especial compuesto por un traje de neoprene y un casco de seguridad.
Esta modalidad moderna de surf utiliza una tabla equipada con un motor eléctrico silencioso y un mástil con un hidroala en la parte inferior. Ese mecanismo permite que, al alcanzar determinada velocidad, la tabla se eleve varios centímetros por encima de la superficie del agua, generando una sensación similar a la de volar sobre el río.
Antes de ingresar al agua, Juana Viale apareció sonriente y tomando mates a bordo de una embarcación. Desde allí, destacó ante sus seguidores las posibilidades que ofrece esta práctica incluso durante las jornadas de invierno.
Según explicó la propia conductora con entusiasmo, las bajas temperaturas no representan un impedimento cuando se cuenta con el equipamiento adecuado. Para ella, la experiencia permite disfrutar de una sensación de libertad única, al poder desplazarse sobre el agua con control absoluto sin depender de las olas tradicionales ni del viento.