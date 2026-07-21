El nuevo deporte extremo que empezó a practicar Juana Viale y que sorprendió a todos sus seguidores

Juana Viale volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una de sus grandes pasiones fuera de la pantalla: los deportes al aire libre. La nieta de Mirtha Legrand mostró en las últimas horas su destreza en una disciplina innovadora sobre las olas y compartió con sus seguidores imágenes de una práctica que combina tecnología, entrenamiento físico y una fuerte conexión con la naturaleza: el eFoil.