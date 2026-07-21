Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de julio

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido indica que las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual en los próximos días. Para el jueves se espera una máxima de 18°C, mientras que el viernes alcanzaría los 20°C. Durante el fin de semana el ascenso térmico continuará, con máximas previstas de 22°C el sábado, 23°C el domingo y 25°C el lunes.