Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 22 de julio en Tucumán un clima fresco y nublado, con temperaturas entre 8°C y 16°C y bajas chances de lluvia.
- El día registrará vientos de hasta 22 km/h y abundante nubosidad, dejando atrás varios días de inestabilidad y bajas temperaturas que afectaron a la provincia.
- A partir del jueves se iniciará un paulatino ascenso térmico en la región, alcanzando máximas de hasta 25°C hacia el próximo lunes, según el pronóstico extendido del SMN.
Tras varios días marcados por las bajas temperaturas y la inestabilidad, el tiempo en Tucumán presentará una leve mejora este miércoles 22 de julio, aunque el cielo continuará mayormente cubierto y el ambiente seguirá fresco durante toda la jornada.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima, con escasas probabilidades de lluvia.
Pronóstico para Tucumán este miércoles 22 de julio
El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 8°C durante la madrugada.
Por la mañana persistirá la nubosidad, mientras que por la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con una máxima de 16°C. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares y la temperatura descenderá hasta los 12°C.
La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10% durante gran parte del día, por lo que no se esperan lluvias de importancia.
Cómo estará el viento
El viento soplará con intensidad leve a moderada:
Madrugada: del sudeste (SE), entre 13 y 22 km/h.
Mañana: del noroeste (NO), entre 7 y 12 km/h.
Tarde y noche: del noreste (NE), entre 13 y 22 km/h.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido indica que las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual en los próximos días. Para el jueves se espera una máxima de 18°C, mientras que el viernes alcanzaría los 20°C. Durante el fin de semana el ascenso térmico continuará, con máximas previstas de 22°C el sábado, 23°C el domingo y 25°C el lunes.
De esta manera, el miércoles será una jornada típicamente invernal, con frío durante las primeras horas, abundante nubosidad y sin lluvias relevantes, antes de un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre de la semana.