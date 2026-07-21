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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 22 de julio

Conocé el cronograma completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. El tiempo este 22 de julio.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. El tiempo este 22 de julio. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 22 de julio en Tucumán un clima fresco y nublado, con temperaturas entre 8°C y 16°C y bajas chances de lluvia.
  • El día registrará vientos de hasta 22 km/h y abundante nubosidad, dejando atrás varios días de inestabilidad y bajas temperaturas que afectaron a la provincia.
  • A partir del jueves se iniciará un paulatino ascenso térmico en la región, alcanzando máximas de hasta 25°C hacia el próximo lunes, según el pronóstico extendido del SMN.
Resumen generado con IA

Tras varios días marcados por las bajas temperaturas y la inestabilidad, el tiempo en Tucumán presentará una leve mejora este miércoles 22 de julio, aunque el cielo continuará mayormente cubierto y el ambiente seguirá fresco durante toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima, con escasas probabilidades de lluvia.

Pronóstico para Tucumán este miércoles 22 de julio

El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 8°C durante la madrugada.

Por la mañana persistirá la nubosidad, mientras que por la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con una máxima de 16°C. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares y la temperatura descenderá hasta los 12°C.

La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10% durante gran parte del día, por lo que no se esperan lluvias de importancia.

Cómo estará el viento

El viento soplará con intensidad leve a moderada:

Madrugada: del sudeste (SE), entre 13 y 22 km/h.

Mañana: del noroeste (NO), entre 7 y 12 km/h.

Tarde y noche: del noreste (NE), entre 13 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido indica que las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual en los próximos días. Para el jueves se espera una máxima de 18°C, mientras que el viernes alcanzaría los 20°C. Durante el fin de semana el ascenso térmico continuará, con máximas previstas de 22°C el sábado, 23°C el domingo y 25°C el lunes.

De esta manera, el miércoles será una jornada típicamente invernal, con frío durante las primeras horas, abundante nubosidad y sin lluvias relevantes, antes de un progresivo aumento de las temperaturas hacia el cierre de la semana.

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