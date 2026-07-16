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El Niño aumenta el riesgo de tormentas severas en Argentina: cuándo llegarían las lluvias, el granizo y las ráfagas

Un informe meteorológico advirtió que la combinación de El Niño, el ingreso de aire cálido y húmedo y el fortalecimiento de las corrientes en altura podría favorecer tormentas severas en Argentina. Se esperan lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Pronostican tormentas severas en Argentina: el fenómeno que podría provocar lluvias, granizo y fuertes vientos.
Pronostican tormentas severas en Argentina: el fenómeno que podría provocar lluvias, granizo y fuertes vientos. Canal 26
Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Meteored pronosticó tormentas severas con lluvias, granizo y ráfagas en Argentina desde el jueves 16 de julio, debido a la influencia de El Niño y corrientes de aire húmedo.
  • El fenómeno altera la circulación atmosférica al traer aire cálido de la Amazonia, generando temperaturas de hasta 22°C sobre el promedio en el norte del país.
  • Se prevé que la inestabilidad continúe varios días, impactando el Cono Sur con riesgos de daños materiales por granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas localizadas.
Resumen generado con IA

La combinación de El Niño, el ingreso de aire cálido y húmedo y el fortalecimiento de las corrientes de viento en distintos niveles de la atmósfera configura un escenario propicio para el desarrollo de tormentas fuertes en amplias regiones de la Argentina.

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De acuerdo con un análisis de Meteored, estas condiciones podrían sostener varios días consecutivos de inestabilidad en el Cono Sur, con riesgo de lluvias intensas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Cómo influye El Niño en la formación de tormentas severas

Según explicó Meteored, el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en niveles altos de la atmósfera.

A esto se suma un mayor aporte de la corriente en chorro de bajo nivel, encargada de transportar aire cálido y húmedo desde la Amazonia hacia Paraguay y el norte argentino, para luego extender esa humedad hacia otras zonas del Cono Sur.

La interacción entre ambos sistemas reúne dos ingredientes fundamentales para el desarrollo de tormentas intensas: por un lado, el soporte dinámico que impulsa el ascenso del aire y la formación de grandes nubes; por otro, el ingreso constante de calor y humedad.

Este corredor de humedad, que funciona como un verdadero río atmosférico, podría generar anomalías térmicas muy marcadas. En algunos sectores del norte argentino, las temperaturas llegarían a ubicarse hasta 22° por encima del promedio para esta época del año.

Ese fuerte contraste con masas de aire más frías e inestables aumenta las probabilidades de que se desarrollen fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

Cuándo comenzarán las tormentas

El pronóstico indica que las primeras tormentas fuertes podrían desarrollarse desde el jueves 16 de julio, aunque las condiciones tenderían a intensificarse entre el viernes 17 y el fin de semana. Además, la inestabilidad podría mantenerse durante varios días y extenderse hasta la próxima semana.

Qué fenómenos podrían registrarse

Si el escenario previsto se concreta, las tormentas podrían presentar características severas en forma localizada. Entre los principales fenómenos esperados se encuentran:

  • Lluvias intensas en períodos cortos.
  • Abundante actividad eléctrica.
  • Caída de granizo.
  • Fuertes ráfagas de viento.
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