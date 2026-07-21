Récord argentino en el entry list del US Open 2026: hay 11 tenistas anotados

Resumen para apurados
- Once tenistas argentinos, liderados por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, ingresaron al entry list del US Open 2026 por su posición en los rankings ATP y WTA.
- La cifra supera las ediciones de 2023 (8), 2024 (9) y 2025 (7). Solana Sierra es la única representante femenina directa, con Nadia Podoroska como primera alternativa.
- La delegación argentina podría ser aún más numerosa si los tenistas en la fase de clasificación, encabezados por Facundo Díaz Acosta, logran acceder al cuadro principal.
El US Open dio a conocer su entry list para la edición 2026 y el tenis argentino tiene un motivo para ilusionarse. La lista de ingreso al último Grand Slam de la temporada incluye a 11 tenistas nacionales, la mayor cantidad de representantes de los últimos años.
La delegación estará encabezada por Francisco Cerúndolo, quien figura como la mejor raqueta argentina en el ranking ATP. Junto a él también aparece Tomás Martín Etcheverry, que integra el grupo de los 32 preclasificados del torneo.
La cifra marca un crecimiento sostenido para el tenis argentino. En el entry list de 2023 habían figurado ocho jugadores nacionales; en 2024 fueron nueve; en 2025, siete; y ahora el número asciende a once, un récord reciente para el Abierto de Estados Unidos.
Los argentinos que integran el entry list
Además de Cerúndolo y Etcheverry, también aparecen en la lista de ingreso Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.
Salvo bajas de último momento o modificaciones previas al inicio del certamen, todos ellos accederán directamente al cuadro principal.
Solana Sierra, la única argentina entre las mujeres
En la rama femenina, Solana Sierra figura en el entry list y, de mantenerse el orden de ingreso, disputará el cuadro principal.
Por su parte, Nadia Podoroska quedó como primera alternativa y necesita que se produzcan algunas bajas para ingresar de manera directa.
La ilusión también pasa por la clasificación
La presencia argentina todavía podría ampliarse a través de la qualy.
Facundo Díaz Acosta quedó a apenas ocho bajas de acceder directamente al cuadro principal. Si eso no ocurre, encabezará el grupo de argentinos que intentará conseguir un lugar desde la clasificación.
Junto a él también buscarán avanzar Federico Gómez, Lautaro Midón, Genaro Olivieri, Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini, Julia Riera y María Lourdes Carlé.
Con un récord de 11 tenistas en el entry list y la posibilidad de sumar más representantes desde la clasificación, Argentina se prepara para afrontar el último Grand Slam del año con una de las delegaciones más numerosas de su historia reciente.