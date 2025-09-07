Aryna Sabalenka hace historia con su segundo título consecutivo en el US Open 2025

Aryna Sabalenka se consagró campeona del US Open 2025 tras vencer a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6, en una final que se disputó el 6 de septiembre en el estadio Arthur Ashe y que tuvo una duración de 1 hora y 34 minutos.
Con este triunfo, la tenista bielorrusa de 27 años se convirtió en la primera jugadora en ganar el torneo de manera consecutiva desde Serena Williams, que lo consiguió entre 2012 y 2014. Es además su cuarto título de Grand Slam, sumado a dos conquistas en el US Open y uno en el Abierto de Australia.
En 2025, Sabalenka había llegado a las finales del Abierto de Australia (cayó ante Madison Keys) y de Roland Garros (derrota frente a Coco Gauff), además de alcanzar las semifinales de Wimbledon.
La victoria en Nueva York le permite afianzar su lugar como número 1 del ranking WTA, llegar a las 100 victorias en el circuito profesional y conquistar su título número 21. También se llevó un premio de 5 millones de dólares.
Por su parte, Anisimova perdió su segunda final del año, luego de caer en Wimbledon ante Iga Swiatek.