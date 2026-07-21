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Alerta para Los Pumas: Sudáfrica recupera a una de sus grandes figuras para el duelo en Buenos Aires

Sacha Feinberg-Mngomezulu superó una lesión en el tobillo y volverá a estar disponible para enfrentar al equipo de Felipe Contepomi el próximo 8 de agosto. También quedó recuperado Handré Pollard.

Mngomezulu volverá para jugar frente a Los Pumas.
Mngomezulu volverá para jugar frente a Los Pumas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sudáfrica recuperó al apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu tras una lesión para enfrentar a Los Pumas el 8 de agosto en Buenos Aires por el Rugby Championship.
  • El jugador superó una lesión de tobillo y se suma a Handré Pollard en la delegación de Rassie Erasmus, tras la reciente victoria de los campeones sobre Gales por 43-0.
  • El regreso de sus figuras fortalece a los Springboks para un duelo clave ante el equipo de Contepomi, antes de que el plantel dispute su compromiso contra los All Blacks.
Resumen generado con IA

Los Springboks llegarán con una incorporación de peso al duelo frente a Los Pumas. El seleccionado sudafricano recuperó al apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien dejó atrás una lesión en el tobillo y volverá a estar disponible para el encuentro del próximo 8 de agosto en Buenos Aires.

La noticia representa un alivio para el entrenador Rassie Erasmus, que considera al joven back como una de las piezas fundamentales de su estructura de juego.

Feinberg-Mngomezulu se había perdido toda la primera parte del Rugby Championship debido a la lesión, pero ya recibió el alta médica y fue incluido en la delegación de 26 jugadores que viajará a la Argentina.

Un regreso esperado

El apertura volverá a vestir la camiseta de los Springboks después de varias semanas de recuperación y será una de las principales armas ofensivas del campeón del mundo para visitar al equipo dirigido por Felipe Contepomi.

Mientras ese plantel viaje a Buenos Aires, otro grupo de jugadores permanecerá en Sudáfrica preparando el compromiso siguiente frente a los All Blacks, en una planificación que busca administrar las cargas físicas durante el torneo.

Erasmus espera un partido muy exigente

La confirmación del regreso de Feinberg-Mngomezulu llegó poco después de la contundente victoria sudafricana por 43-0 sobre Gales, un resultado que reforzó la confianza del campeón del mundo antes de visitar el país.

Sin embargo, Erasmus evitó cualquier exceso de optimismo y destacó la dificultad que representa enfrentar a Los Pumas.

El entrenador aseguró que Argentina será "un rival muy duro" y recordó que el conjunto sudamericano les generó varios problemas en los enfrentamientos más recientes.

Otra buena noticia para Sudáfrica

Además del regreso de Feinberg-Mngomezulu, el cuerpo técnico confirmó que Handré Pollard también dejó atrás el tirón en el isquiotibial que lo había marginado de la última presentación frente a Gales.

Aunque el experimentado apertura todavía no estuvo disponible para ese compromiso, ya se encuentra recuperado y vuelve a ser una alternativa para Erasmus de cara a los próximos encuentros del Rugby Championship.

Con dos de sus principales conductores nuevamente a disposición, Sudáfrica llegará fortalecida a Buenos Aires para afrontar uno de los compromisos más exigentes del certamen, en un duelo que aparece como una prueba de alto nivel tanto para los Springboks como para Los Pumas.

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