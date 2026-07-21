World Rugby analiza sanciones para Los Pumas tras la polémica derrota ante Inglaterra

La decisión provocó una inmediata reacción de los jugadores argentinos, que rodearon al árbitro para reclamar la resolución. El capitán Julián Montoya fue uno de los que encabezó las protestas, mientras que distintos analistas y exjugadores sostuvieron que la acción debió terminar con la convalidación del try o incluso con un try-penal por el tackle de Henry Slade sobre Delguy.