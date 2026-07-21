World Rugby analiza sanciones para Los Pumas tras la polémica derrota ante Inglaterra
La entidad evalúa la conducta de los jugadores argentinos luego de las intensas protestas al árbitro Angus Gardner tras el final del partido del Nations Championship. El informe del referee, el comisionado y las imágenes serán claves.
Resumen para apurados
- World Rugby evalúa sancionar a Los Pumas tras protestar contra el árbitro Angus Gardner por el try anulado en la derrota 31-24 ante Inglaterra en el Nations Championship.
- Tras anularse el try de Delguy vía TMO en la última jugada, los jugadores argentinos, liderados por Montoya, rodearon al juez reclamando la jugada y el try-penal.
- World Rugby revisará informes e imágenes para definir posibles suspensiones que impacten la alineación del seleccionado ante Sudáfrica el próximo 8 de agosto.
La polémica derrota de Los Pumas frente a Inglaterra por 31-24 en el Nations Championship podría tener consecuencias más allá del resultado. World Rugby analiza lo ocurrido tras el pitazo final y estudia la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias a jugadores del seleccionado argentino por las protestas contra el árbitro australiano Angus Gardner.
El encuentro terminó envuelto en la controversia luego de que Bautista Delguy apoyara la pelota en el ingoal en la última jugada del partido. Sin embargo, tras la intervención del TMO, el try fue anulado y Argentina se quedó sin la posibilidad de igualar el marcador.
La decisión provocó una inmediata reacción de los jugadores argentinos, que rodearon al árbitro para reclamar la resolución. El capitán Julián Montoya fue uno de los que encabezó las protestas, mientras que distintos analistas y exjugadores sostuvieron que la acción debió terminar con la convalidación del try o incluso con un try-penal por el tackle de Henry Slade sobre Delguy.
Tras el encuentro, el entrenador Felipe Contepomi también dejó entrever su malestar por el arbitraje, aunque evitó profundizar en la polémica.
"No podemos ni opinar", expresó el entrenador argentino al ser consultado por la actuación de Gardner.
Ahora, el foco está puesto en la posible respuesta disciplinaria de World Rugby. Según trascendió en medios internacionales, la entidad abrió una instancia de análisis para determinar si el comportamiento de los jugadores argentinos violó las normas de conducta establecidas para el rugby internacional.
Para tomar una decisión, el organismo revisará tres elementos fundamentales: el informe oficial elaborado por el árbitro Angus Gardner, el reporte presentado por el comisionado del partido y las imágenes televisivas del incidente ocurrido tras el pitazo final.
El objetivo será establecer si las protestas, especialmente el hecho de rodear al árbitro, constituyen una infracción lo suficientemente grave como para justificar sanciones disciplinarias.
En caso de avanzar con medidas, World Rugby deberá definir si las eventuales sanciones alcanzan a jugadores en particular o si se trata únicamente de apercibimientos. La resolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico argentino, ya que cualquier suspensión podría afectar la preparación de Los Pumas para su próximo compromiso del Nations Championship.
El seleccionado volverá a jugar el 8 de agosto, cuando reciba a Sudáfrica, por lo que una eventual decisión del organismo internacional podría impactar directamente en la conformación del equipo para ese encuentro.