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Franco Colapinto no correrá la primera práctica del GP de Hungría: el motivo de la decisión de Alpine

El piloto argentino le cederá su Alpine A526 al estonio Paul Aron durante la FP1 para que el equipo cumpla con el reglamento de la Fórmula 1. Volverá a la pista en la segunda sesión del viernes.

Franco Colapinto no corre la FP1.
Franco Colapinto no corre la FP1.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto cederá su auto Alpine a Paul Aron en la FP1 del GP de Hungría este viernes para cumplir con las reglamentaciones de pilotos jóvenes de la FIA.
  • La medida no obedece a fallas técnicas. El argentino retornará a la pista en la FP2 tras una destacada actuación en Bélgica, donde sumó puntos y superó a su compañero.
  • Colapinto buscará mantener su buen momento con Alpine en Hungaroring, en la última competencia del calendario de Fórmula 1 previa al receso del verano europeo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto comenzará el Gran Premio de Hungría con una particularidad: no estará en la primera sesión de entrenamientos libres. El piloto argentino deberá ceder su Alpine A526 al piloto de reserva Paul Aron, en una decisión que responde a las obligaciones reglamentarias de la Fórmula 1 para promover la participación de jóvenes talentos.

De esta manera, Colapinto recién volverá a subirse a su monoplaza durante la segunda práctica libre (FP2), prevista para las 12 (hora de Argentina) del viernes, en el circuito de Hungaroring.

La ausencia del argentino en la FP1 no responde a ningún problema físico ni técnico. Se trata de una exigencia del reglamento de la FIA, que obliga a los equipos a destinar una determinada cantidad de sesiones de entrenamientos libres a pilotos jóvenes a lo largo de la temporada.

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, será el encargado de completar esa primera tanda con el A526 antes de devolverle el auto a Colapinto para el resto del fin de semana.

Tras la FP2, el argentino volverá a la actividad habitual. El sábado disputará la tercera práctica libre y luego afrontará la clasificación, mientras que la carrera se correrá el domingo desde las 10 (hora de Argentina).

Colapinto llega a Hungría con un importante envión anímico luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica. En el circuito de Spa-Francorchamps consiguió sumar puntos tras protagonizar un espectacular doble sobrepaso que fue uno de los momentos más destacados de la competencia.

Ese rendimiento también fue reconocido puertas adentro del equipo. Flavio Briatore, una de las principales figuras de Alpine, elogió públicamente al piloto argentino después de que terminara por delante de su compañero Pierre Gasly, destacando que había ganado el duelo interno durante la carrera.

El compromiso en Hungaroring tendrá además un valor especial dentro del calendario, ya que será la última fecha de la Fórmula 1 antes del tradicional receso del verano europeo. Después de la carrera del domingo, la categoría entrará en un breve parate antes de retomar la actividad con la segunda parte de la temporada.

Aunque comenzará el fin de semana desde el box, Colapinto tendrá el resto de las sesiones para preparar un circuito donde buscará extender el buen momento que atraviesa con Alpine y seguir sumando confianza en su primera temporada completa en la máxima categoría.

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