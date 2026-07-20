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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo llega al GP de Hungría

El piloto argentino afrontará este fin de semana la última carrera antes del receso de verano de la Fórmula 1. Luego de sumar un punto en Bélgica, buscará seguir creciendo con Alpine en el Hungaroring.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring, buscando sumar puntos antes del receso.
  • El corredor de Alpine llega tras finalizar décimo en Bélgica, donde sumó un punto. La actividad en Budapest iniciará el viernes con las prácticas y la clasificación el sábado.
  • Este GP representa la última prueba antes del receso de verano europeo de casi un mes, clave para que Colapinto consolide su posición en el campeonato mundial de pilotos.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana cuando dispute el Gran Premio de Hungría, la decimocuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La cita en el tradicional circuito de Hungaroring marcará el cierre de la actividad antes del receso de verano europeo, que interrumpirá la temporada durante casi un mes.

El piloto argentino llega con el ánimo en alza tras una destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica, donde logró finalizar en el décimo puesto y sumó un punto para Alpine. Ese resultado le permitió mantenerse en la pelea dentro del campeonato, en el que actualmente ocupa la 12ª posición del Mundial de Pilotos.

La actividad en Budapest comenzará el viernes 24 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se disputará desde las 8.30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 12.

El sábado 25 será el turno de la última práctica, prevista para las 7.30, antes de la clasificación, que arrancará a las 11 y definirá el orden de largada para la competencia.

Finalmente, el domingo 26 de julio se correrá la carrera principal desde las 10, a un total de 70 vueltas sobre el Hungaroring, uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario.

Días y horarios del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

  • Práctica Libre 1: 8.30
  • Práctica Libre 2: 12
  • Práctica Libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11
  • Carrera: 10 (70 vueltas)
Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine
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