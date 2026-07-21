Nicolás Otamendi sorprendió en River con un gesto que refleja su liderazgo tras el Mundial 2026
El defensor renunció a los días de descanso que le correspondían tras disputar la final del Mundial con la Selección y se puso de inmediato a disposición de Eduardo Coudet para ayudar a un River golpeado.
Resumen para apurados
- Nicolás Otamendi renunció a sus vacaciones tras la final del Mundial 2026 para sumarse de inmediato a River Plate y ayudar al equipo ante su difícil momento futbolístico.
- El zaguero contactó al DT Eduardo Coudet luego de caer ante España. Su regreso urgente busca atenuar la reciente y sorpresiva eliminación de River en la Copa Argentina.
- El gesto refuerza su liderazgo en el plantel y le permitiría reaparecer este sábado frente a Barracas Central en el debut de River por el Torneo Clausura.
Nicolás Otamendi todavía arrastra el desgaste de haber disputado la final del Mundial 2026 con la Selección. Sin embargo, lejos de aprovechar los días de descanso que le correspondían, el defensor tomó una decisión que en River ya interpretan como una clara muestra de liderazgo.
Tras la derrota ante España en la definición del torneo, el experimentado zaguero optó por renunciar a sus vacaciones y ponerse inmediatamente a disposición del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet, en un momento especialmente delicado para el club de Núñez.
La decisión llega después del duro golpe que significó la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina, resultado que profundizó el mal momento futbolístico del equipo y obligó a cambiar rápidamente el enfoque hacia el inicio del Torneo Clausura.
Apenas concluyó su participación con la Selección, Otamendi se comunicó personalmente con el cuerpo técnico para informar que estaba listo para reincorporarse a los entrenamientos y colaborar con el plantel.
El objetivo del defensor es claro: acelerar su puesta a punto para tener posibilidades de integrar la convocatoria del próximo sábado, cuando River reciba a Barracas Central en el debut del campeonato.
Su determinación contrasta con la de otro de los mundialistas del plantel. Gonzalo Montiel, quien también disputó la final ante España como titular, sí hará uso de unos días de descanso antes de regresar a la actividad.
En River consideran que la actitud de Otamendi va más allá de lo deportivo. Con una extensa trayectoria en la Selección Argentina y en el fútbol europeo, el defensor busca transmitir un mensaje de compromiso en un momento en el que el equipo necesita recuperar confianza tras un inicio de semestre marcado por los resultados adversos.
A la espera de su evolución física, la presencia de Otamendi aparece como una de las principales novedades para un River que intentará dejar atrás el traspié en la Copa Argentina y comenzar con el pie derecho su camino en el Torneo Clausura.