Chelsea acelera la revolución: Xabi Alonso sería el nuevo DT tras perder la FA Cup

Resumen para apurados
- Chelsea contrataría a Xabi Alonso como DT hasta 2030 tras perder la final de la FA Cup ante Manchester City. El anuncio oficial del club londinense se realizaría este lunes.
- El español llega tras un ciclo histórico en el Bayer Leverkusen. Sucederá al interino Calum McFarlane en un plantel que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Garnacho.
- Con esta apuesta, los Blues buscan recuperar protagonismo europeo. El equipo debe ganar sus partidos ante Tottenham y Sunderland para intentar clasificar a las copas internacionales.
La derrota 1-0 frente al Manchester City en la final de la FA Cup terminó de confirmar que el Chelsea atraviesa un momento de reconstrucción profunda. El equipo donde juegan los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho ya comenzó a planificar la próxima temporada y tendría cerrado a Xabi Alonso como nuevo director técnico.
Según trascendió en Inglaterra, el ex mediocampista español firmaría un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, y el anuncio oficial se realizaría este lunes. De esta manera, Alonso asumiría el mando del conjunto londinense desde la temporada 2026-27, en un movimiento que busca devolver al club a los primeros planos del fútbol europeo.
El entrenador español llega con una enorme valoración internacional tras su exitoso ciclo en el Bayer Leverkusen, donde consiguió una histórica Bundesliga invicta y potenció notablemente al argentino Exequiel Palacios. Además, viene de dirigir al Real Madrid y cuenta con experiencia previa en la Premier League gracias a su recordado paso como futbolista del Liverpool.
Mientras se espera la oficialización, el Chelsea continúa bajo el mando interino de Calum McFarlane, quien asumió en abril luego de la salida de Liam Rosenior. Sin embargo, el foco ya parece estar puesto en el futuro y en una renovación deportiva integral.
En lo inmediato, los “Blues” todavía tienen objetivos por cumplir. Actualmente marchan novenos en la Premier League con 49 puntos y mantienen chances matemáticas de clasificar a torneos europeos, aunque el panorama es complejo. El equipo está obligado a ganar los dos encuentros que le restan frente a Tottenham y Sunderland.
De todos modos, Chelsea no depende únicamente de sus resultados. También necesita que rivales directos como Brentford, Brighton o Bournemouth dejen puntos en el camino para poder aspirar a un lugar en la Europa League o en la Conference League.
Con un posible cambio de rumbo encabezado por Xabi Alonso, el club londinense parece decidido a iniciar una nueva era tras una temporada marcada por la irregularidad y los golpes deportivos.