¿Cómo están los contratos y cómo se comporta la demanda de alquileres?

Gordillo y Guzmán formaron parte del panel “Alquileres: ¿qué pasará con los precios y cómo se actualizarán los contratos? Del ciclo “Encuentros LA GACETA” dedicado al Real Estate. Guzmán no dudó en afirmar que la actividad se encuentra en un momento histórico, porque nunca tuvo una rentabilidad promedio del 5,5% al 6% anual promedio como la actual. La situación económica ha estancado el mercado de inmuebles usados que no se comercializan tanto como en tiempos normales. Además, según el corredor, no se actualizan los precios. Los alquileres, en ese sentido, se rigen generalmente por un esquema de variaciones de índices de precios al consumidor y de salarios. En ese marco, Guzmán señala que la actualización de los contratos se rige por esas variables y que se ajustan por período de cuatro meses durante los dos años que se extiende el vínculo. Pero aclara que esa revisión también puede hacerse cada tres meses por el IPC, por el dólar o por un bien que se compre, mes a mes. “Con la legislación anterior, el propietario estaba atado a hacer la actualización a los seis meses o al año. Las variaciones han sido amplias. El índice de actualización de septiembre de 2024 llegó al 238% respecto de igual mes del año anterior y este mes es del 50% en esa misma comparación interanual. En los últimos tres meses, en tanto, el reajuste ha sido del 7,7%, que viene acompañando a la inflación y a los aumentos de sueldos”, explica.