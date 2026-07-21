El Gobierno reunió a la mesa política y definió la agenda legislativa para el segundo semestre

La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes para definir la estrategia con la que buscará avanzar en el Congreso una vez finalizado el receso invernal. El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a los principales funcionarios y dirigentes del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y política de las próximas semanas.