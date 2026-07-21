El Gobierno reunió a la mesa política y definió la agenda legislativa para el segundo semestre
La administración libertaria aceleró la coordinación de su agenda legislativa con el foco puesto en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal y el impulso de la reforma política.
Resumen para apurados
- Liderada por Karina Milei, la mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para definir la agenda legislativa a impulsar tras el receso invernal.
- El temario incluye la reforma del Banco Central, la Ley de Inocencia Fiscal y acuerdos de obras con provincias, en un clima marcado por internas en el oficialismo.
- La efectividad de la estrategia dependerá de lograr consensos con la oposición en el Congreso y de mantener la cohesión interna frente a las diferencias sobre los proyectos.
La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes para definir la estrategia con la que buscará avanzar en el Congreso una vez finalizado el receso invernal. El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a los principales funcionarios y dirigentes del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y política de las próximas semanas.
Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.
Las reformas que busca impulsar el Gobierno
Entre los principales temas analizados, la administración libertaria avanzó en la planificación de la presentación de las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal. Según se informó, el detalle de la iniciativa será dado a conocer este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía.
Además, el presidente Javier Milei presentará la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que el proyecto ingrese al Congreso para su tratamiento.
Acuerdos con gobernadores e infraestructura
Durante la reunión, Santilli anunció una serie de encuentros con gobernadores para formalizar convenios entre la Nación y las provincias.
Entre ellos sobresale la firma de un acuerdo con Santa Fe para el traspaso de obras viales. Asimismo, la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras, como el sistema Albigasta, además de otras iniciativas de infraestructura que permanecen en análisis.
La mesa política también definió la necesidad de viajar a Chaco para participar de la cumbre con gobernadores del Norte, quienes manifestaron preocupación por las recientes crecidas provocadas por el fenómeno climático de El Niño, consignó Infobae.
Tensiones por la agenda legislativa
Otro de los proyectos que volvió a estar sobre la mesa fue el elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento había sido postergado hasta después del período vacacional.
La iniciativa generó diferencias dentro del oficialismo. Desde Balcarce 50 apuntaron contra Bullrich, a quien acusaron de "negligencia", mientras que desde la Cámara Alta sostuvieron que la postergación respondió a que no estaban garantizados los apoyos necesarios.
En el entorno de la legisladora aseguran que a la cúpula de poder "les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición".
No se trata del primer desencuentro entre el Poder Ejecutivo y la exministra de Seguridad. Semanas atrás ya se habían registrado diferencias luego de que el tratamiento del proyecto fuera postergado en otras dos oportunidades. El pasado martes, pese a las dudas, Bullrich se había mostrado "semiconfiada" frente al resto de los integrantes de la mesa política.