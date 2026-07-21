Bares y cervecerías atraviesan una fuerte crisis en todo el país: aseguran que el consumo cayó hasta 30% y crece la preocupación
El fundador de Temple Bar advirtió que el sector enfrenta uno de los peores momentos de los últimos años. Atribuyó la caída del consumo a la pérdida del poder adquisitivo y al aumento de los gastos fijos de las familias.
Resumen para apurados
- En Argentina, el sector de bares y cervecerías sufre una caída de consumo del 20% al 30% anual por la pérdida del poder adquisitivo, según advirtió el fundador de Temple Bar.
- Tras un breve repunte inicial, la demanda cayó desde mayo. La baja salarial del 8,9% y el alza de tarifas obligaron a las familias a recortar salidas y provocaron cierres de locales.
- Empresarios del sector advierten alta incertidumbre y descartan una recuperación cercana, por lo que prevén un panorama aún más duro para la gastronomía y el empleo.
La crisis del consumo continúa golpeando a la gastronomía y ya enciende alarmas entre bares y cervecerías. El fundador de la cadena Temple Bar, Juan Nielsen, aseguró que el sector registra caídas de entre el 20% y el 30% anual y sostuvo que el consumo "está totalmente quebrado", en un contexto marcado por el cierre de locales, la pérdida del poder adquisitivo y la retracción de la actividad económica.
El empresario afirmó que la situación no responde a un fenómeno aislado, sino a un deterioro que se profundizó en los últimos meses y que todavía no muestra señales de recuperación.
"El consumo está totalmente quebrado. Cae a niveles del 20 al 30 por ciento anual, como los supermercados", afirmó Nielsen durante una entrevista con el programa AhoraPlay.
La crisis del consumo golpea a bares y cervecerías
Según explicó Nielsen, entre febrero y abril se observó una leve recuperación de la actividad, aunque el repunte fue temporal. A partir de mayo, la demanda volvió a retroceder.
"Hubo una primavera en febrero, marzo y abril, pero en mayo y junio volvió a caer. Y eso le pega mucho al consumo barrial", señaló.
El empresario remarcó que la retracción afecta tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas gastronómicas, ya que cada vez más familias recortan los gastos destinados a salidas, entretenimiento y consumo fuera del hogar.
La crisis también comenzó a reflejarse en el cierre de establecimientos. A fines de junio, la cadena Antares anunció el cierre de su histórico local de Vicente López, en línea con otros negocios gastronómicos que debieron bajar sus persianas por la caída de las ventas.
Salarios, tarifas y menor poder de compra
El deterioro del consumo coincide con una situación económica cada vez más compleja para los hogares argentinos.
De acuerdo con un relevamiento de las consultoras Ecolatina y ShoppApp, el 67% de las familias asegura que no llega o apenas llega a fin de mes, un porcentaje superior al registrado a comienzos de año.
A su vez, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que los gastos fijos —como tarifas de servicios públicos y transporte— representan actualmente 15 puntos porcentuales más del salario que hace dos años.
En paralelo, datos del INDEC muestran que el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 8,9% respecto de noviembre de 2023, reduciendo la capacidad de compra y afectando especialmente a los rubros considerados no esenciales, como la gastronomía.
Empresarios no ven una recuperación cercana
Desde el sector sostienen que la combinación de salarios rezagados, mayores costos y menor capacidad de consumo continúa profundizando la crisis.
Para Nielsen, la incertidumbre sigue siendo elevada y no existen señales claras de una recuperación sostenida.
"La realidad está muy dura", resumió el fundador de Temple Bar al describir el presente que atraviesan bares, cervecerías y otros comercios vinculados al consumo cotidiano.