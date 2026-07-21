EconomíaNoticias económicas

Bares y cervecerías atraviesan una fuerte crisis en todo el país: aseguran que el consumo cayó hasta 30% y crece la preocupación

El fundador de Temple Bar advirtió que el sector enfrenta uno de los peores momentos de los últimos años. Atribuyó la caída del consumo a la pérdida del poder adquisitivo y al aumento de los gastos fijos de las familias.

Bar vacío.
Bar vacío. IMAGEN ILUSTRATIVA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, el sector de bares y cervecerías sufre una caída de consumo del 20% al 30% anual por la pérdida del poder adquisitivo, según advirtió el fundador de Temple Bar.
  • Tras un breve repunte inicial, la demanda cayó desde mayo. La baja salarial del 8,9% y el alza de tarifas obligaron a las familias a recortar salidas y provocaron cierres de locales.
  • Empresarios del sector advierten alta incertidumbre y descartan una recuperación cercana, por lo que prevén un panorama aún más duro para la gastronomía y el empleo.
Resumen generado con IA

La crisis del consumo continúa golpeando a la gastronomía y ya enciende alarmas entre bares y cervecerías. El fundador de la cadena Temple Bar, Juan Nielsen, aseguró que el sector registra caídas de entre el 20% y el 30% anual y sostuvo que el consumo "está totalmente quebrado", en un contexto marcado por el cierre de locales, la pérdida del poder adquisitivo y la retracción de la actividad económica.

El empresario afirmó que la situación no responde a un fenómeno aislado, sino a un deterioro que se profundizó en los últimos meses y que todavía no muestra señales de recuperación.

"El consumo está totalmente quebrado. Cae a niveles del 20 al 30 por ciento anual, como los supermercados", afirmó Nielsen durante una entrevista con el programa AhoraPlay.

La crisis del consumo golpea a bares y cervecerías

Según explicó Nielsen, entre febrero y abril se observó una leve recuperación de la actividad, aunque el repunte fue temporal. A partir de mayo, la demanda volvió a retroceder.

"Hubo una primavera en febrero, marzo y abril, pero en mayo y junio volvió a caer. Y eso le pega mucho al consumo barrial", señaló.

El empresario remarcó que la retracción afecta tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas gastronómicas, ya que cada vez más familias recortan los gastos destinados a salidas, entretenimiento y consumo fuera del hogar.

La crisis también comenzó a reflejarse en el cierre de establecimientos. A fines de junio, la cadena Antares anunció el cierre de su histórico local de Vicente López, en línea con otros negocios gastronómicos que debieron bajar sus persianas por la caída de las ventas.

Salarios, tarifas y menor poder de compra

El deterioro del consumo coincide con una situación económica cada vez más compleja para los hogares argentinos.

De acuerdo con un relevamiento de las consultoras Ecolatina y ShoppApp, el 67% de las familias asegura que no llega o apenas llega a fin de mes, un porcentaje superior al registrado a comienzos de año.

A su vez, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que los gastos fijos —como tarifas de servicios públicos y transporte— representan actualmente 15 puntos porcentuales más del salario que hace dos años.

En paralelo, datos del INDEC muestran que el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 8,9% respecto de noviembre de 2023, reduciendo la capacidad de compra y afectando especialmente a los rubros considerados no esenciales, como la gastronomía.

Empresarios no ven una recuperación cercana

Desde el sector sostienen que la combinación de salarios rezagados, mayores costos y menor capacidad de consumo continúa profundizando la crisis.

Para Nielsen, la incertidumbre sigue siendo elevada y no existen señales claras de una recuperación sostenida.

"La realidad está muy dura", resumió el fundador de Temple Bar al describir el presente que atraviesan bares, cervecerías y otros comercios vinculados al consumo cotidiano.

Temas Actividad EconómicaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
1

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
2

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
3

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
4

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo
5

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
2

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
3

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
4

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
5

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

Más Noticias
Lluvia de elogios en España para el Flaco López tras la final: Fue el único que mostró respeto

Lluvia de elogios en España para el "Flaco" López tras la final: "Fue el único que mostró respeto"

Avanza la Ley de Reforma Laboral: se modificó por decreto la forma de calcular las indemnizaciones por despido

Avanza la Ley de Reforma Laboral: se modificó por decreto la forma de calcular las indemnizaciones por despido

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Una dosis de droga habría generado un crimen en el barrio Toledo

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

Comentarios