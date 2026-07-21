Bares y cervecerías atraviesan una fuerte crisis en todo el país: aseguran que el consumo cayó hasta 30% y crece la preocupación

La crisis del consumo continúa golpeando a la gastronomía y ya enciende alarmas entre bares y cervecerías. El fundador de la cadena Temple Bar, Juan Nielsen, aseguró que el sector registra caídas de entre el 20% y el 30% anual y sostuvo que el consumo "está totalmente quebrado", en un contexto marcado por el cierre de locales, la pérdida del poder adquisitivo y la retracción de la actividad económica.