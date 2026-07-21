¿Publicaste una novela o componés música? Podés ganar hasta $3 millones

¿Publicaste una novela, escribiste un guion o hacés música? Desde este martes podés competir por un premio de hasta $3.000.000 millones. La Secretaría de Cultura de la Nación abrió una nueva edición de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria, una convocatoria que reconocerá obras publicadas o estrenadas entre 2021 y 2024. Escritores, guionistas y músicos de todo el país podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre para participar por uno de los reconocimientos más importantes del ámbito cultural argentino.