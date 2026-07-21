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¿Publicaste una novela o componés música? Podés ganar hasta $3 millones

La convocatoria está dirigida a artistas argentinos mayores de 18 años con obras publicadas o estrenadas entre 2021 y 2024. La inscripción estará abierta hasta el 20 de septiembre.

CONVOCATORIA. Premios Nacionales 2026: lanzan un nuevo certamen para escritores y músicos argentinos
CONVOCATORIA. Premios Nacionales 2026: lanzan un nuevo certamen para escritores y músicos argentinos / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Cultura argentina abrió la inscripción a los Premios Nacionales este 22 de julio para premiar obras de artistas locales con hasta $3 millones.
  • La convocatoria digital estará abierta hasta el 20 de septiembre para obras creadas entre 2021 y 2024 en categorías como novela, guion, ensayos y música.
  • El certamen busca incentivar la producción cultural en todo el país, otorgando premios económicos de hasta tres millones de pesos y distinciones especiales a creadores.
Resumen generado con IA

¿Publicaste una novela, escribiste un guion o hacés música? Desde este martes podés competir por un premio de hasta $3.000.000 millones. La Secretaría de Cultura de la Nación abrió una nueva edición de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria, una convocatoria que reconocerá obras publicadas o estrenadas entre 2021 y 2024. Escritores, guionistas y músicos de todo el país podrán inscribirse hasta el 20 de septiembre para participar por uno de los reconocimientos más importantes del ámbito cultural argentino.

La inscripción comenzará este 22 de julio y permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. Durante ese período, los postulantes podrán completar el trámite de manera completamente digital a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura, requisito indispensable para participar.

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Qué categorías participan

La convocatoria corresponde a las obras producidas entre 2021 y 2024 y contempla las siguientes especialidades:

- Novela.

- Guion literario cinematográfico, televisivo y radial.

- Ensayo histórico.

- Ensayo sociológico.

- Música rock.

- Música pop.

Los Premios Nacionales distinguen cada año diferentes disciplinas artísticas, científicas y literarias. En esta edición, el foco estará puesto en estas categorías.

Cuánto dinero entregarán

Las obras seleccionadas recibirán importantes reconocimientos económicos.

Los premios establecidos para esta convocatoria serán:

- Primer Premio Nacional: $3.000.000.

- Segundo Premio Nacional: $2.000.000.

- Tercer Premio Nacional: $1.200.000.

Además, el jurado otorgará menciones especiales cuando considere que alguna obra merece un reconocimiento adicional.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a autores argentinos nativos, por opción o naturalizados, mayores de 18 años y con domicilio en el país. Las obras deberán haber sido publicadas o estrenadas dentro del período comprendido entre 2021 y 2024, según la categoría correspondiente.

Para inscribirse será necesario contar previamente con un usuario en el Registro Federal de Cultura y luego completar el formulario digital habilitado para esta edición. 

La Secretaría de Cultura recordó que toda la postulación se realizará de manera online y que las bases completas ya se encuentran disponibles para consulta.

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