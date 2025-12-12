Propiedades del Estado en Tucumán: en seis meses debe estar listo un registro de tierras fiscales

La Provincia dio un importante paso para la regularización dominial de las tierras fiscales al ordenar la creación de un registro de tierras fiscales. La medida es contar con una base de datos de la situación de las propiedades del Estado en todo Tucumán y no sólo en las villas turísticas donde es común que se generen problemas por cuestiones dominiales.
Meses atrás, el Gobierno creó la Subdirección de Inmuebles Fiscales. El personal de este organismo, que está bajo la órbita de la Dirección General de Catastro, tenía como misión realizar un relevamiento de los inmuebles de dominio público y privado del Estado; conocer la situación jurídica de los inmuebles fiscales; informar sobre la afectación y uso de esos terrenos; y controlar si los espacios concedidos cumplían con el destino que anunciaron que le darían.
También esa oficina debía “elaborar informes a las autoridades pertinentes sobre la situación ocupacional, títulos o documentación de los inmuebles fiscales ocupados por terceros cuando corresponda, y llevar a cabo las acciones para la regularización de las donaciones y prescripciones adquisitivas de inmuebles, con el objeto de que se incorporen formalmente al patrimonio del Estado”.
Como fruto de su trabajo, la Provincia logró recuperar varios predios de la Reserva Natural de La Angostura, en El Mollar y, en El Cadillal, entre otros puntos. También ordenó la situación de los terrenos que había concedido. En algunos casos los recuperó y, en otros, permitió que sus ocupantes regularizaran su situación.
El sistema
Con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, se publicó en el Boletín Oficial el decreto mediante el cual se crea el Registro de Bienes Inmuebles del Estado, que dependerá de la Subdirección de Inmuebles. Según el documento, su función será:
- Deberá Incluir los bienes inmuebles de los tres poderes del Estado, la administración descentralizada y los entes autárquicos. La información deberá especificar los datos catastrales y registrales, destino o afectación, condiciones de ocupación y la eventual existencia de deudas por indemnizaciones expropiatorias, impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- El plazo de elaboración de esta base deberá finalizarse en junio. Ese trabajo dará forma al primer Inventario Digital de Inmuebles del Estado.
El registro será publicado en la página web de Catastro, se actualizará semanalmente y será abierto al público. Su consulta será obligatoria por parte de todos los organismos estatales que atienden trámites referidos a la venta e inscripción de inmuebles.
Voceros de Casa de Gobierno explicaron que la información que ahí se publique será muy valiosa.
“Con un simple click se podrá determinar si las tierras son del Estado. Empleados, funcionarios e interesados en adquirir propiedades ya no podrán decir que no sabían que eran tierras fiscales”, explicó un funcionario.