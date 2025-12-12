Propiedades del Estado en Tucumán: en seis meses debe estar listo un registro de tierras fiscales

Meses atrás, el Gobierno creó la Subdirección de Inmuebles Fiscales. El personal de este organismo, que está bajo la órbita de la Dirección General de Catastro, tenía como misión realizar un relevamiento de los inmuebles de dominio público y privado del Estado; conocer la situación jurídica de los inmuebles fiscales; informar sobre la afectación y uso de esos terrenos; y controlar si los espacios concedidos cumplían con el destino que anunciaron que le darían.