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Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras el GP de Bélgica: "Felicitaciones para él"

El jefe de Alpine destacó la actuación del piloto argentino, que terminó décimo en Spa-Francorchamps, sumó el único punto del equipo y superó a Pierre Gasly en un intenso duelo durante la carrera.

Briatore y Colapinto.
Briatore y Colapinto.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore, jefe de Alpine, elogió al piloto argentino Franco Colapinto tras sumar un punto al finalizar décimo en el GP de Bélgica de Fórmula 1 por su destacada actuación.
  • Colapinto logró el único punto para Alpine tras realizar un espectacular doble sobrepaso a Gasly y Lawson, en medio de un momento complejo de rendimiento para la escudería.
  • El respaldo de Briatore consolida a Colapinto a futuro en Alpine, escudería que espera introducir mejoras en el auto tras el receso europeo para competir con mayor regularidad.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto recibió un importante respaldo puertas adentro de Alpine después de su gran actuación en el Gran Premio de Bélgica. Tras la carrera disputada en el circuito de Spa-Francorchamps, el jefe de la escudería, Flavio Briatore, elogió públicamente al argentino por su rendimiento y destacó que fue el responsable de darle al equipo el único punto del fin de semana.

El piloto bonaerense finalizó en la décima posición y volvió a destacarse con una de las maniobras más espectaculares de la competencia. En la recta de Kemmel ejecutó un adelantamiento doble sobre Liam Lawson y su compañero Pierre Gasly, una acción que fue señalada por especialistas como una de las mejores del Gran Premio.

Briatore también puso el foco en el duelo interno entre los pilotos de Alpine y valoró la manera en la que Colapinto superó al francés.

"Vi una carrera rueda a rueda que fue buena y justa", aseguró el dirigente italiano, antes de reconocer que "esta vez el resultado favoreció a Franco, así que felicitaciones para él".

Más allá del resultado individual, el jefe de Alpine remarcó la importancia de haber sumado un punto en un momento complejo para la escudería, que continúa perdiendo terreno frente a Racing Bulls en la lucha de la zona media del campeonato.

El desempeño de Colapinto permitió que Alpine abandonara Bélgica con una unidad en el bolsillo, algo que Briatore consideró especialmente valioso por el contexto competitivo que atraviesa el equipo.

Sin embargo, el experimentado dirigente también fue cauto respecto de las expectativas para las próximas carreras. Reconoció que el rendimiento del monoplaza todavía está lejos del deseado y descartó una mejora inmediata.

Según explicó, Alpine no espera un salto importante en competitividad hasta después del receso de verano europeo, cuando confía en introducir cambios que les permitan tanto a Colapinto como a Gasly pelear con mayor regularidad por posiciones dentro de la zona de puntos.

La actuación del argentino en Spa no solo fue celebrada por su equipo. La maniobra con la que superó simultáneamente a Lawson y Gasly fue comparada por distintos medios especializados con adelantamientos históricos protagonizados por figuras como Mika Häkkinen y Carlos Reutemann, una muestra del impacto que generó su conducción en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Con el respaldo de Briatore y un rendimiento en crecimiento, Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes apuestas de Alpine para el futuro, a la espera de un auto que le permita pelear por resultados todavía más importantes.

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