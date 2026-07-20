Turf: Endor Rye vuelve a casa para encabezar una jornada de lujo

Resumen para apurados
- El hipódromo de Tucumán albergará este domingo el Clásico 111° Aniversario de la Caja Popular, destacando el regreso del fondista Endor Rye a las pistas del norte.
- El caballo regresa tras lograr cinco triunfos en Buenos Aires. La jornada interprovincial presentará 11 exigentes carreras con más de un centenar de competidores del NOA.
- La reaparición de figuras consagradas y jóvenes promesas consolida a Tucumán como referente del turf regional, proyectando un fuerte impacto deportivo y de concurrencia.
El hipódromo tucumano volverá a vestirse de gala el domingo con una de las reuniones más esperadas de la temporada. La programación interprovincial, compuesta por 11 competencias de primer nivel, tendrá como gran atractivo el tradicional Clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, una prueba de 2.000 metros que reunirá a los mejores fondistas del Noroeste Argentino y marcará el esperado regreso de un caballo que supo codearse con la elite nacional: Endor Rye.
El representante de la caballeriza “Los Molestos” volverá a competir en el “Jardín de la República” luego de una destacada campaña en los principales hipódromos de Buenos Aires. Allí consiguió cinco triunfos y dejó una imagen de gran jerarquía al medirse con los mejores ejemplares del país. Entre sus actuaciones más sobresalientes figuran el segundo puesto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y los terceros lugares en los prestigiosos Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”, resultados que lo posicionaron entre los mejores especialistas en largas distancias.
Su regreso genera una enorme expectativa y lo ubica como una de las principales atracciones de una carrera que promete un desarrollo apasionante. Enfrente tendrá rivales de experiencia y calidad como Baby Champion, Dr. Legasov, Il Felino, Montesquieu, Pepe Curdeles, Prince Pop, Río Babel, Rumor de Fuego, Sixties Kalath, Stavros Dream, Suffok y True For Sale, conformando un lote exigente, que anticipa un espectáculo de primer nivel.
La reunión también ofrecerá otro de los grandes clásicos del calendario: la Carrera de las Estrellas Tucumanas para potrillos sobre 1.300 metros. En esa competencia medirán fuerzas Áspero, Eslitist, Jazminero en Flor, Nio Nio, Purple King y Saint Nich, jóvenes ejemplares que buscarán consolidarse como las grandes promesas de la región.
Otro de los platos fuertes será el especial sobre 1.600 metros, reservado para destacados mediofondistas. Allí competirán Balmar, Cecil Smith, Evros Tama, Golden Warrior, Grooving, Murtaamil, Seeking Money y Zinzan Brooke, en un enfrentamiento que también promete emociones de principio a fin.
Para los amantes de la velocidad, habrá un cotejo sobre 800 metros, donde se sacarán chispas Bodrum, Caraxes, Cero Cero Siete, Con Exceso, Es Nuestro, Espalda Sin Riesgo, Grand Silverio, La Keynesiana, Leoboy, Nacho Sun Prize, Raywood, Rivendel y Tandileña.
La programación se completará con otras siete pruebas que reunirán a ejemplares de diferentes categorías y distancias, desde los 1.200 hasta los 1.400 metros, ofreciendo un amplio abanico de competencias para todos los gustos. En total serán más de un centenar de caballos los que animarán una jornada que volverá a reunir a los mejores exponentes del turf del NOA.
Con figuras consagradas, promesas en ascenso y carreras de alto voltaje competitivo, el hipódromo tucumano se prepara para vivir una verdadera fiesta. La reaparición de Endor Rye, el prestigio del clásico aniversario de la “Caja Popular de Ahorros” y una cartelera de jerarquía convierten a la reunión del domingo en una cita imperdible para los aficionados, que esperan disfrutar de una tarde donde el espectáculo y la emoción estarán garantizados desde la primera hasta la última carrera.