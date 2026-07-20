Turf: Endor Rye vuelve a casa para encabezar una jornada de lujo

Con figuras consagradas, promesas en ascenso y carreras de alto voltaje competitivo, el hipódromo tucumano se prepara para vivir una verdadera fiesta. La reaparición de Endor Rye, el prestigio del clásico aniversario de la “Caja Popular de Ahorros” y una cartelera de jerarquía convierten a la reunión del domingo en una cita imperdible para los aficionados, que esperan disfrutar de una tarde donde el espectáculo y la emoción estarán garantizados desde la primera hasta la última carrera.