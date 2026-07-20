Lorna volvió a "Cuestión de peso" con una meta muy especial: poder usar otra vez una campera que le regaló Susana

"Siento que mi principal problema, más que no controlarme, es que a mí todas las cosas que me gustan son engordantes. El 99,9% de las cosas que a mí me gustan son engordantes. Y no como poco, pero tampoco una cantidad... Yo he visto un montón de gente comer más cosas, pero quizás comen más variado que yo, que a mí todo lo que me gusta es engordante", explicó.