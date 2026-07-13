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Susana Giménez destrozó a la "China" Suárez: "No tiene carisma, es muy aburrida"

La diva regresó a la Argentina tras acompañar a la Selección en el Mundial 2026 y volvió a descartar a la actriz como posible protagonista de la serie sobre su vida.

NO TIENE CARISMA. Susana Giménez destrozó a la China Suárez.
"NO TIENE CARISMA". Susana Giménez destrozó a la "China" Suárez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La conductora Susana Giménez descartó hoy en Buenos Aires a la actriz 'China' Suárez para protagonizar su futura serie biográfica al argumentar que le falta carisma.
  • La decisión se basa en el rechazo previo de Giménez hacia la actuación de Suárez en la serie de Sandro en 2018, sumado a declaraciones similares realizadas a principios de año.
  • Estas declaraciones descartan definitivamente a Suárez y marcan la exigencia de la diva sobre quién interpretará su vida, reavivando el debate sobre el elenco de la biopic.
Resumen generado con IA

Susana Giménez  volvió a pronunciarse sobre uno de los temas que más interés genera en torno a su futura serie biográfica: quién podría interpretarla. Sin rodeos, la conductora descartó nuevamente a Eugenia "China" Suárez y fue categórica.

En diálogo con Primicias Ya (América), la diva fue contundente al ser consultada sobre la posibilidad de que la ex Casi Ángeles forme parte de la biopic. “No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida”, respondió.

La incomodidad de Susana ante la insistencia periodística fue evidente, aunque evitó esquivar el tema. Lejos de moderar su postura, insistió con su argumento y dejó en claro cuál es, a su juicio, la principal condición que debería reunir la actriz que la interprete. “No creo, porque no tiene carisma”, reiteró frente a las cámaras, reforzando su rechazo a la posibilidad de que la China Suárez encarne su historia en la ficción.

Un rechazo que viene desde principios de año

La postura de Susana Giménez no es nueva. En enero, cuando fue consultada en la puerta de su casa de Barrio Parque sobre posibles candidatas para protagonizar la serie basada en su vida, también descartó a la actriz de manera categórica.“Nooo, jamás. No, no tiene physique du role, yo soy más…”, había respondido entonces, dejando en claro que no la consideraba adecuada para el papel.

El antecedente de la serie sobre Sandro

La distancia entre ambas figuras también tiene un antecedente concreto. En la serie sobre Sandro, la China Suárez interpretó a Susana Giménez, una actuación que la conductora nunca terminó de aprobar.

En 2018, recordó públicamente ese trabajo y reveló que incluso se lo dijo personalmente a la actriz. “No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: ‘no me gustó’. Decía cosas fuera de época, y yo no había empezado ni con la televisión”, sostuvo.

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