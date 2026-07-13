Susana Giménez destrozó a la "China" Suárez: "No tiene carisma, es muy aburrida"

La incomodidad de Susana ante la insistencia periodística fue evidente, aunque evitó esquivar el tema. Lejos de moderar su postura, insistió con su argumento y dejó en claro cuál es, a su juicio, la principal condición que debería reunir la actriz que la interprete. “No creo, porque no tiene carisma”, reiteró frente a las cámaras, reforzando su rechazo a la posibilidad de que la China Suárez encarne su historia en la ficción.