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Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron

Tras el revuelo, la actriz compartió un duro descargo por los mensajes violentos que recibió.

Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la final del Mundial 2026, la actriz argentina Laura Esquivel recibió duras críticas en Instagram por felicitar a España por ganarle el partido definitivo a la Selección.
  • Ante la agresión en redes, la actriz publicó un video donde defendió su patriotismo, aclaró que vive y trabaja en Argentina, y pidió priorizar el respeto sobre la violencia.
  • El episodio evidencia la extrema sensibilidad social ante las derrotas deportivas y reaviva el debate sobre la intolerancia y la violencia de los usuarios en redes sociales.
Resumen generado con IA

Laura Esquivel utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje celebrando el triunfo de los españoles ante la Selección Argentina y recibió fuertes críticas.

"Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro", escribió la ex Patito Feo.

Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron

El descargo de Laura Esquivel

Acto seguido, subió otra historia y expresó su amor por Argentina. Al parecer, su accionar no cayó bien entre sus seguidores y tuvo que salir a aclarar su mensaje.

"Nunca falté el respeto con nada en mis redes. Y me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba", sentenció.

El descargo de Laura Esquivel

"Tengo mil cosas en la cabeza. Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo", añadió.

Y cerró: "Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: ‘que el decorado se calle’. Buenas noches".

¿Qué pasó con Laura Esquivel?

Más tarde, Laura Esquivel subió un nuevo descargo a través de un video y reforzó su malestar por los agravios.

"Ayer cuando terminó el partido, realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía de saber que seguramente iba a ser el último mundial de Messi. Y dentro de ese pensamiento, lo que sí tenía muy seguro dentro de mi cabeza es saber que tenía que felicitar al país que había ganado. Creo que no tiene nada de malo, nada de negativo. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no?", introdujo.

"Siempre. En vez de crear separación, poder reconocer. Muchos se ve que lo entendieron mal, negativo. Todavía no me salen las palabras para expresar qué siento yo, que no soy una persona futbolera, pero sí siento los mundiales muy a pecho. Me han llegado, me han llovido comentarios de todo tipo. Uf, el nivel de agresión no llega ni a Plutón. Para la gente que me sigue, que forma parte de esta comunidad hace años, no hace falta ni aclarar quién soy, porque sé que me conocen y recibo muchos mensajes de amor, así que gracias", continuó.

"Pero para todos aquellos que entraron a mis redes solamente para abardearme y decirme algo feo, quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día. Salgo adelante, pago mis impuestos en mi país y represento no solo a mi país y a mi propio país, sino también represento a mi país afuera, en el exterior. Y me da mucha honra y estoy muy agradecida y muy feliz, porque eso fue todo gracias a que se haya dado así, al esfuerzo y a la vocación y al trabajo y al estudio", aclaró.

"Hay mucho por pensar, me parece. Pero bueno, no quería no dejar pasar este tema, porque la verdad cada vez que seguía leyendo sus mensajes, no lo podía creer. Soy una persona transparente, sentía la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario, pero más que nada porque me duele profundamente que hoy en día pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas, así que lo lamento si lo sintieron así. Yo tuve mi propia vivencia, con mi propia emocionalidad, con las palabras hacia Argentina que todavía no me salen y así es como lo pude expresar", añadió.

"Y priorizo siempre la amabilidad antes que la agresión y ojalá, deseo y es un poco, creo que mi mensaje y un poco lo que quiero venir a hacer a este mundo es de lo que a mí me pertenece, es poder seguir trayendo mensaje de más amor y de más paz entre todos nosotros. Ojalá los que me escribieron lo entiendan y puedan repensar un poco", pidió.

"(...) Comprobemos siempre toda la data, miremos todo lo que la gente comunica y de lo que no sabemos, tratemos de ser un poco más respetuosos con los mensajes que mandemos. Después de haber hecho todas estas historias, que me encanta poder haber expresado lo que siento en este momento, pienso igual. ¿A quién le importa lo que piense yo de la final del mundial? A nadie, a nadie. Así que cortemosla acá", concluyó tajante Laura Esquivel.

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