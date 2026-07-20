Laura Esquivel felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y en la red la destrozaron

"Pero para todos aquellos que entraron a mis redes solamente para abardearme y decirme algo feo, quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día. Salgo adelante, pago mis impuestos en mi país y represento no solo a mi país y a mi propio país, sino también represento a mi país afuera, en el exterior. Y me da mucha honra y estoy muy agradecida y muy feliz, porque eso fue todo gracias a que se haya dado así, al esfuerzo y a la vocación y al trabajo y al estudio", aclaró.