¿La ficción se volvió realidad? La autora de Patito Feo reveló las internas entre Laura Esquivel y Brenda Asnicar

En ese sentido, recordó que el enfrentamiento entre ellas complicaba su trabajo y el del resto de la producción: "No se me hubiera ocurrido contarlo antes, cuando estábamos en problemas, cuando era complicado, realmente no se llevaban bien". Luego, Citterio apuntó contra Esquivel y la trató de haber sido “desagradecida”. “A mí me pasó con reportajes de Laura que ella contaba cosas malas que le habían pasado por Patito y yo decía: ‘¿Y lo bueno te lo perdiste?’, qué lástima porque hubo mucho bueno”, recordó.