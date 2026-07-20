Yofra rechazó el diálogo con el Gobierno y reclamó un salario mínimo de $3 millones: "No podemos normalizar la pobreza"

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, volvió a lanzar duras críticas contra la política salarial del Gobierno nacional y reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se eleve a $3 millones, al considerar que es el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Durante una entrevista con Radio Provincia, el dirigente sindical respaldó el planteo del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y sostuvo que ese monto surge de los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo para garantizar vivienda, alimentación, salud, educación, transporte, recreación y otros gastos esenciales.
"No podemos normalizar la pobreza"
Yofra advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores registrados y cuestionó que el empleo formal haya dejado de ser una garantía para salir de la pobreza.
"No puede ser que sigamos normalizando la pobreza, cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que una gran parte de los asalariados registrados percibe ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y criticó el alejamiento de parte del sindicalismo respecto de sus representados.
"Hay que concientizar y la única manera es acercarse a los trabajadores, pero hace bastante tiempo los dirigentes sindicales se han alejado de ellos", señaló.
Críticas a la estrategia de la CGT frente a la reforma laboral
El líder de la Federación Aceitera también cuestionó la decisión de la CGT de recurrir a la Justicia para intentar frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Según Yofra, la vía judicial es un mecanismo "burocrático" que no ofrece respuestas rápidas frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
"Pensamos que la lucha es el camino más efectivo, sobre todo porque los tiempos de los más vulnerables no son los mismos que los de la dirigencia sindical y política", sostuvo.
Además, consideró que el contexto actual dificulta obtener fallos favorables en los tribunales y remarcó que la organización y la movilización siguen siendo las principales herramientas del movimiento obrero.
El salario mínimo de $3 millones, el eje del reclamo
Para Yofra, el reclamo de un SMVM de $3 millones no responde a una cifra arbitraria, sino al cálculo del ingreso necesario para garantizar condiciones de vida dignas, tal como prevé la legislación laboral argentina.
Finalmente, el dirigente insistió en que los sindicatos tienen la responsabilidad de informar a los trabajadores cuál debería ser el valor real de su salario.
"Queremos que sepan cuánto tienen que ganar; luego dependerá de la lucha de cada sector", concluyó.