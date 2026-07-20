Yofra rechazó el diálogo con el Gobierno y reclamó un salario mínimo de $3 millones: "No podemos normalizar la pobreza"

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, volvió a lanzar duras críticas contra la política salarial del Gobierno nacional y reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se eleve a $3 millones, al considerar que es el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia.