Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

"Con mi padre peleaba, discutía... bueno, en realidad no llegaba a eso porque le tenía terror, sabía que podía llegar el sopapo. Era muy autoritario”, explicaba Fort, al punto que la llegada de su padre a casa le erizaba la piel. Luego de un viaje prolongado a Miami para probar suerte en la materia que de verdad le apasionaba, el canto, lo cual resultó en un intento frustrado, volvió a Argentina para trabajar en la empresa familiar, la fábrica de golosinas Felfort. Tiempo después, la muerte de su padre no sería un lamento para él. Pronto se abocó a su carrera y sin rodeos decidió convertirse en el excéntrico, polémico e irreverente personaje que habita en la cultura popular argentina hasta el día de hoy.