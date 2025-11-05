Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

Ricardo Fort supo ser en un corto lapso de tiempo, todo aquello que quizás antes solo era un anhelo para él. En el plazo de 2008 a 2013, “El Comandante” sufrió la metamorfosis más intensa. Un inesperado camino se trazó frente a él y así pasó de ser empresario del chocolate a cantante y youtuber sin muchas escalas. Su vida estuvo marcada por las peripecias que demanda la fama, o quizás, un poco más exacerbado. En el día de hoy, Ricardo cumpliría 56 años, mientras que su corta pero intensa carrera lo llevó a sobrevivir en la memoria popular, incluso 11 años después de su muerte.
Ricardo Aníbal Fort nació un cinco de noviembre de 1968. Su rápido ascenso a la fama le vino luego de superar las expectativas que su propio padre le había impuesto. Trabajar, independizarse y dedicarse a los negocios, esas eran las instrucciones de Carlos. Al mismo tiempo Ricardo se preguntaba de qué manera podría desligarse de aquellas fastidiosas obligaciones. Sin embargo, nunca pudo acercar sus cuestionamientos a su padre, debido al terror que le generaba enfrentarse a él.
"Con mi padre peleaba, discutía... bueno, en realidad no llegaba a eso porque le tenía terror, sabía que podía llegar el sopapo. Era muy autoritario”, explicaba Fort, al punto que la llegada de su padre a casa le erizaba la piel. Luego de un viaje prolongado a Miami para probar suerte en la materia que de verdad le apasionaba, el canto, lo cual resultó en un intento frustrado, volvió a Argentina para trabajar en la empresa familiar, la fábrica de golosinas Felfort. Tiempo después, la muerte de su padre no sería un lamento para él. Pronto se abocó a su carrera y sin rodeos decidió convertirse en el excéntrico, polémico e irreverente personaje que habita en la cultura popular argentina hasta el día de hoy.
Las frases más icónicas de Ricardo Fort que sobreviven en la memoria popular
Con motivo de la celebración de su cumpleaños, estas son las frases más icónicas de la cultura popular argentina, que le pertenecen a “El Comandante”, un vasto repertorio que resuena en las conversaciones diarias hasta la actualidad.
- “¡Cortaste toda la loz!”
Una de las frases más conocidas del Comandante, pronunciada cuando su madre, Marta Fort, accidentalmente cortará la luz. La frase entera dice: “¡Mamá, sacá la mano de ahí carajo!. Acabas de cortar la electricidad porque metiste el “cutucuchillo” (cuchillo).” y remata: “¡Mamá, cortaste toda la looz!”
- “Yo no manejo el rating, yo manejo un Roll Royce”
Esta polémica frase fue pronunciada por Ricardo en una edición en “Showmatch”, famoso programa conducido por Marcelo Tinelli. Ricky se encontraba en una disputa con Anibal Pachano, a quien calificó como “un periodista de segunda selección”, que “vive contando intimidades ajenas”. Cuando El Comandante dijo esta polémica oración, se encontraba en un “atril”, simulando ser un “presidente” realizando una “cadena nacional”.
- “¡Basta, chicos!”
Esta icónica frase le dió nombre a un podcast producido por Anfibia y conducido por el famoso YouTuber Damian Kuc. No obstante, es complicado encontrar el origen de la misma, ya que era muy utilizada por Ricardo en distintas ocasiones.
- “Miameeee”
Un latiguillo usual de Fort, haciendo referencia a su segunda casa, Miami. El mediático vivió durante más de una década en esta ciudad y en numerosas entrevistas la ha reconocido como “su lugar en el mundo”.