Secciones
EspectáculosFamosos

Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

Empresario, millonario, cantante y youtuber: en su vida fue muchas cosas, pero su celebridad como ícono de la cultura popular argentina sobrevive aún pasadas las décadas. Estas son las frases más memorables de su efímero salto a la fama.

Las frases más icónicas de Ricardo Fort en el día de su cumpleaños. Las frases más icónicas de Ricardo Fort en el día de su cumpleaños.
Hace 1 Hs

Ricardo Fort supo ser en un corto lapso de tiempo, todo aquello que quizás antes solo era un anhelo para él. En el plazo de 2008 a 2013, “El Comandante” sufrió la metamorfosis más intensa. Un inesperado camino se trazó frente a él y así pasó de ser empresario del chocolate a cantante y youtuber sin muchas escalas. Su vida estuvo marcada por las peripecias que demanda la fama, o quizás, un poco más exacerbado. En el día de hoy, Ricardo cumpliría 56 años, mientras que su corta pero intensa carrera lo llevó a sobrevivir en la memoria popular, incluso 11 años después de su muerte.

El escandaloso desafío de Ángel de Brito a Roberto García Moritán: "no seas cag**"

El escandaloso desafío de Ángel de Brito a Roberto García Moritán: no seas cag**

Ricardo Aníbal Fort nació un cinco de noviembre de 1968. Su rápido ascenso a la fama le vino luego de superar las expectativas que su propio padre le había impuesto. Trabajar, independizarse y dedicarse a los negocios, esas eran las instrucciones de Carlos. Al mismo tiempo Ricardo se preguntaba de qué manera podría desligarse de aquellas fastidiosas obligaciones. Sin embargo, nunca pudo acercar sus cuestionamientos a su padre, debido al terror que le generaba enfrentarse a él.

"Con mi padre peleaba, discutía... bueno, en realidad no llegaba a eso porque le tenía terror, sabía que podía llegar el sopapo. Era muy autoritario”, explicaba Fort, al punto que la llegada de su padre a casa le erizaba la piel. Luego de un viaje prolongado a Miami para probar suerte en la materia que de verdad le apasionaba, el canto, lo cual resultó en un intento frustrado, volvió a Argentina para trabajar en la empresa familiar, la fábrica de golosinas Felfort.  Tiempo después, la muerte de su padre no sería un lamento para él. Pronto se abocó a su carrera y sin rodeos decidió convertirse en el excéntrico, polémico e irreverente personaje que habita en la cultura popular argentina hasta el día de hoy.

Este es el repertorio de las frases más emblemáticas de Ricardo Fort. Este es el repertorio de las frases más emblemáticas de Ricardo Fort.

Las frases más icónicas de Ricardo Fort que sobreviven en la memoria popular

Con motivo de la celebración de su cumpleaños, estas son las frases más icónicas de la cultura popular argentina, que le pertenecen a “El Comandante”, un vasto repertorio que resuena en las conversaciones diarias hasta la actualidad.

- “¡Cortaste toda la loz!”

Una de las frases más conocidas del Comandante, pronunciada cuando su madre, Marta Fort, accidentalmente cortará la luz. La frase entera dice: “¡Mamá, sacá la mano de ahí carajo!. Acabas de cortar la electricidad porque metiste el “cutucuchillo” (cuchillo).” y remata: “¡Mamá, cortaste toda la looz!”

- “Yo no manejo el rating, yo manejo un Roll Royce”

Esta polémica frase fue pronunciada por Ricardo en una edición en “Showmatch”, famoso programa conducido por Marcelo Tinelli. Ricky se encontraba en una disputa con Anibal Pachano, a quien calificó como “un periodista de segunda selección”, que “vive contando intimidades ajenas”. Cuando El Comandante dijo esta polémica oración, se encontraba en un “atril”, simulando ser un “presidente” realizando una “cadena nacional”.

- “¡Basta, chicos!”

Esta icónica frase le dió nombre a un podcast producido por Anfibia y conducido por el famoso YouTuber Damian Kuc. No obstante, es complicado encontrar el origen de la misma, ya que era muy utilizada por Ricardo en distintas ocasiones.

- “Miameeee”

Un latiguillo usual de Fort, haciendo referencia a su segunda casa, Miami. El mediático vivió durante más de una década en esta ciudad y en numerosas entrevistas la ha reconocido como “su lugar en el mundo”.

Temas Ricardo Fort
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025
2

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
3

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Estados unidos por las necesidades financieras
5

Estados unidos por las necesidades financieras

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde
6

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Más Noticias
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Comentarios