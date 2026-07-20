Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en agosto de 2026: el sueldo actualizado tras la paritaria

Los trabajadores de la seguridad privada cobrarán en agosto de 2026 los salarios correspondientes al mes de julio con aumento, de acuerdo con la nueva escala salarial establecida en la paritaria firmada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).