Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en agosto de 2026: el sueldo actualizado tras la paritaria

Resumen para apurados
- UPSRA y CAESI acordaron en Argentina un sueldo bruto de $1.706.800 para vigiladores generales en agosto de 2026, iniciando un esquema de aumentos para el segundo semestre.
- El incremento de julio, a cobrarse en agosto, se compone de un básico de $1.001.300, viáticos y adicionales, tras la paritaria firmada para el segundo semestre del año.
- Este esquema de aumentos mensuales otorga previsibilidad al sector, proyectando que el sueldo bruto de la categoría general alcance los $1.930.000 en diciembre de 2026.
Los trabajadores de la seguridad privada cobrarán en agosto de 2026 los salarios correspondientes al mes de julio con aumento, de acuerdo con la nueva escala salarial establecida en la paritaria firmada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).
Según el acuerdo alcanzado para el segundo semestre del año, un Vigilador General percibirá un sueldo bruto conformado de $1.706.800, mientras que las escalas continuarán actualizándose de manera mensual hasta diciembre de 2026.
¿Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en agosto de 2026?
Los haberes que se abonarán durante agosto corresponden al salario de julio. Para la categoría de Vigilador General, la remuneración quedó conformada de la siguiente manera:
Salario básico: $1.001.300.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $505.500.
Adicional no remunerativo: $20.000.
Total bruto conformado: $1.706.800.
El acuerdo también contempla escalas diferenciadas para otras categorías de la actividad, de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada puesto.
Escala salarial de seguridad privada: julio a diciembre de 2026
Julio 2026 (se cobra en agosto)
Salario básico: $1.001.300.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $505.500.
Adicional no remunerativo: $20.000.
Total bruto: $1.706.800.
Agosto 2026 (se cobra en septiembre)
Salario básico: $1.020.300.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $514.500.
Adicional no remunerativo: $30.000.
Total bruto: $1.744.800.
Septiembre 2026 (se cobra en octubre)
Salario básico: $1.037.600.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $524.000.
Adicional no remunerativo: $50.000.
Total bruto: $1.791.600.
Octubre 2026 (se cobra en noviembre)
Salario básico: $1.053.200.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $534.000.
Adicional no remunerativo: $60.000.
Total bruto: $1.827.200.
Noviembre 2026 (se cobra en diciembre)
Salario básico: $1.069.000.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $545.000.
Adicional no remunerativo: $70.000.
Total bruto: $1.864.000.
Diciembre 2026
Salario básico: $1.085.000.
Presentismo: $180.000.
Viáticos: $545.000.
Adicional no remunerativo: $120.000.
Total bruto: $1.930.000.
Paritarias de UPSRA: cómo sigue el acuerdo salarial
La actualización salarial forma parte de la negociación paritaria alcanzada entre UPSRA y CAESI para el segundo semestre de 2026. El esquema prevé incrementos mensuales en el salario básico, los viáticos y los adicionales no remunerativos, con vigencia hasta diciembre.
De esta manera, los trabajadores de la seguridad privada cuentan con un cronograma de aumentos ya definido, que llevará el sueldo bruto conformado del Vigilador General desde $1.706.800 en julio hasta $1.930.000 en diciembre de 2026.