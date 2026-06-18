Así fue la última presentación de Pity Álvarez en Tucumán: seis horas de demora, incidentes y un recital que nunca pudo realizarse

El regreso de Cristian "Pity" Álvarez a Tucumán, previsto para el próximo 8 de agosto, también revive uno de los episodios más recordados de su carrera. La última vez que el músico se presentó en la provincia fue el 7 de abril de 2018, en un recital de Viejas Locas que terminó en caos tras una extensa demora y graves incidentes.