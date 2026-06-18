Así fue la última presentación de Pity Álvarez en Tucumán: seis horas de demora, incidentes y un recital que nunca pudo realizarse
El músico volverá a presentarse en Tucumán después de ocho años. Su último recital en la provincia estuvo marcado por una larga demora, disturbios y la suspensión del espectáculo.
Resumen para apurados
- Cristian "Pity" Álvarez volverá a presentarse en Tucumán el 8 de agosto, reviviendo el caótico antecedente de su último y suspendido show en la provincia en 2018.
- En abril de 2018, una demora de seis horas de la banda Viejas Locas provocó graves incidentes, incendios y destrozos por parte del público en el club Argentinos del Norte.
- Este nuevo concierto en Tucumán se realizará solo dos días antes de que el músico enfrente el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.
El regreso de Cristian "Pity" Álvarez a Tucumán, previsto para el próximo 8 de agosto, también revive uno de los episodios más recordados de su carrera. La última vez que el músico se presentó en la provincia fue el 7 de abril de 2018, en un recital de Viejas Locas que terminó en caos tras una extensa demora y graves incidentes.
Lo que iba a ser el esperado regreso de la banda a los escenarios, después de más de un año sin presentaciones, terminó con destrozos, un incendio en el predio y miles de fanáticos sin poder disfrutar del espectáculo.
Seis horas de espera y un clima que terminó desbordado
El recital estaba programado en el Club Argentinos del Norte de San Miguel de Tucumán. Sin embargo, Pity Álvarez no llegó a tiempo y la incertidumbre comenzó a crecer entre las cerca de 10.000 personas que habían comprado su entrada, muchas de ellas llegadas desde otras provincias.
Con el paso de las horas, la paciencia del público se agotó. Mientras circulaban distintas versiones sobre la realización del show, comenzaron los disturbios dentro del predio. Algunos asistentes provocaron destrozos en el escenario, destruyeron equipos de sonido e incendiaron la torre de audio, lo que terminó haciendo inviable la realización del recital.
La aparición de Pity Álvarez no alcanzó para calmar los ánimos
El cantante arribó a Tucumán durante la madrugada y subió al escenario cuando el clima ya era irreversible. Para ese momento, gran parte de la infraestructura había sido dañada y el público lo recibió con insultos, silbidos y el lanzamiento de objetos. El músico permaneció apenas unos minutos sobre el escenario y el recital quedó definitivamente suspendido.
Aquel episodio tuvo una fuerte repercusión nacional y, con el paso del tiempo, fue reconstruido en distintas investigaciones periodísticas y documentales sobre la vida del artista. Incluso, el productor tucumano del evento contó años después que el frustrado espectáculo marcó un antes y un después tanto para su carrera como para la historia reciente de Pity Álvarez.
Ahora, ocho años después de aquella noche, el músico volverá a presentarse en Tucumán con un recital previsto para el 8 de agosto, apenas dos días antes del inicio del juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.