Una obra para tratar residuos abrió un conflicto territorial entre Amaicha y Santa María

Entre los cerros que marcan el límite entre Tucumán y Catamarca, una obra destinada a mejorar la gestión de los residuos urbanos abrió un debate que trasciende lo ambiental. Allí donde el municipio de Santa María construye un Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle asegura que el terreno forma parte de su territorio ancestral y reclama que el proyecto avanzó sin consulta previa.